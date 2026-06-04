Ona je druga opcija: Dača urnisao Anitu, uveren da je sa Lukom čeka dete samo jer Aneli to nije htela! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta tebi nije bilo jasno što Filip nije priznao emocije prema tebi, a neli jeste? Da je hteo priznao bi napolju, a ti si služila za pražnjenje kao i drugih pet - glasilo je pitanje.

- Ovo potvrđuje da ne mogu da budem ljuboorna. Stvari su bile na mestu i rekli smo da nema emocija, nisam želela da uđe u vezu i imali smo površan odnos. Ne verujem da je bilo za pražnjenje, ali to su bili moji hejteri - govorila je Anita.

- Anita je pokazala sujetu, pokazuje je i sad - dodala je Aneli.

- Anita je pokazala sujetu jer je pričala samo o njemu kad je ušla i rekla mi je da želi da bude sa njim u vezi. Ona kad je ušla ovde imala je u glavi Filipa, ali meni u krevetu hvalila Luku i htela da se pomiri sa Anđelom. Ona jeste ljubomorna jer je Filip rekao da je zaljubljen u Aneli, a one su večite rivalke. Sve što Aneli nije htela sa Lukom, a to su brak i dete, tu je Anita samo jer Aneli nije htela. Anita je durga opcija - govorio je Dača.

- Filip je taj koji je rekao da bi samo sa Anitom ušao u vezu. Filip nikad nije rekao ružnu reč za Anitu. Filip je o Aneli promeni mišljenje, a i dalje kritikuje Aneli - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić