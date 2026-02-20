ON BI TEBE ZAMENIO ZA JEDAN ROLEKS SAT: Dača uveren da Luka ne ceni Anitu, osudio ga jer pebacuje Stanojlovićevoj što je ODBIO vezivanje sa Aneli! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor u kom Luka Vujović govori Antii Stanojlović da je od para koje je izgubio jer je odbio zadatak vezivanja sa Aneli Ahmić mogao da kupi skupoceni sat. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Mislim da to što je baš roleksa pomenuo nije provokacija na moj račun - rekao je Anđelo.

- Smatram da je njemu više do toga bilo da bude vezan sa Aneli, nego do kazne jer je odbio zadatak. Sat je samo paravan, da on dokaže Aniti da mu je krivo jer je izgubio pare - kazao je Ivan.

- Ne. Nije ništa umereno ka Anđelu bilo, iskreno. Ja sam samo Aniti želeo da kažem da bi mogla roleksa da kupi za određenu svotu novca - kazao je Luka.

- On je ponizio Anitu. Nabacuje joj krivicu jer mu nije dala da bude u ovonedelnom zadatku vezan sa Aneli. On je spomenuo Anđela, rekao je da njemu ne bi smetalo da bude vezana sa Anđelom mesec dana - rekla je Sofija.

- Ne bi, jer ja verujem Aniti - kazao je Luka.

- Ja sam rekla ovde da nikada, ni za sto roleksa ne bih prihvatila da budem vezana sa Anđelom. Aneli je devojka koja bi sigurno rekla da je on dodiruje, pecka, samo jer su vetani - kazala je Anita.

- On bi tebe zamenio za jedan roleks. Anita je devojka koja je rekla da ništa nije vredno njene ljubavi sa Lukom, a on je taj kojem je roleks iznad svega - kazao je Dača.

- Luka je rekao da bi uzeo sat i pustio Anitu da bude vezana sa mnom, dok je ona pravila haos u uslovljavala ga - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.