Ne bih bila sa njim, on je tvoj drug: Luka pokušao svoju krivicu da svali na Aneli, ona ga odmah vratila na ispavan put (VIDEO)

Haos!
U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Aneli Ahmić.
- Aneli kad bi morala da biraš da li bi zabrala Filipa ili Luku? - pitao je Mića.
- Filipa, oon ima stav pravog mupkarca - rekla je Aneli.
- On neće ženu koja ima dete - skočio je Luka.
- Ja ne bih bila sa njim, on je tvoj drug budaletino - rekla je Aneli.
- Kajem se što sam sebi odzvolio neke stvari. Poverovao sam nekome kome ne smem da verujem, Ta bi ti sutra zabola nož u leđa - rekao je Luka.
Autor: A.Anđić