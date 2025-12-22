AKTUELNO

Zadruga

Ne bih bila sa njim, on je tvoj drug: Luka pokušao svoju krivicu da svali na Aneli, ona ga odmah vratila na ispavan put (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

- Aneli kad bi morala da biraš da li bi zabrala Filipa ili Luku? - pitao je Mića.

- Filipa, oon ima stav pravog mupkarca - rekla je Aneli.

- On neće ženu koja ima dete - skočio je Luka.

- Ja ne bih bila sa njim, on je tvoj drug budaletino - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kajem se što sam sebi odzvolio neke stvari. Poverovao sam nekome kome ne smem da verujem, Ta bi ti sutra zabola nož u leđa - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić

