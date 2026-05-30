Svi ćutimo jer je trudna, a ona nas vređa: Aneli nikad iskrenije o odnosu sa Lukom, smatra Anitu SUJETNOM i iskompleksiranom (VIDEO)

Aneli Ahmić, naredna je porazgovarala sa voditeljem i novinarom Darkom Tanasijevićem, ali je ovoga puta govorila o žestokom verbalnom okršaju koji je imala sa Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem.

- Danas si imala žestok okršaj sa Anitom i Lukom, zbog čega misliš da Anita misli da si ljubomorna na njenu trudnoću - pitao je Darko.

- Ne mislim ja da ona misli nego je ona to rekla, više puta je ona to rekla, istakla je da sam ljubomorna na njenu trudnoću. Kada smo imali raspravu, ona je rekla: "da li ti je sada knedla u grlu kada si saznala da je devojčica", nekoliko puta je rekla da sam ja njemu bila je*ačica. Kada gledamo od početka, sigurno mi je desetak puta prebacila da sam ljubomorna na nju, pa još desetak puta da sam ljubomorna na njenu trudnoću. Da sam htela, ja bih već imala devojčicu ili dečaka - rekla je Aneli.

- Što nisi htela, šta si to shvatila - pitao je Darko.

- Negde mi nije bilo normalno kada smo krenuli u vezu i u taj naš odnos, odmah je počeo da mi mazi stomak i da priča sa bebom. Ljubio me je po stomaku i pričao, pa sam non-stop bila podizana. Sve se to dešavalo na početku naše veze i ja jesam pričala sa njim da bih volela, ali kako se naš odnos odvijao, ja nisam bila spremna na to. Nisam želela da dođe do toga, svaki put kada sam govorila da on nije pazio, eto...Izvođena sam na test, meni to zaista nije trebalo da se desi posle sedmice sa Janjušem, kada sam ostala trudna i desilo se šta se desilo. I napolju kada smo bili, jeste, isto se dešavalo to - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na to što Anita ima potrebu da i dalje omalovaži tvoju i Lukinu vezu, a zbog tebe je zaratio sa nekim članovima porodice, živeo sa tobom i tvojom ćerkicom - pitao je Darko.

- Istina, išao je po moju ćerku u Dubrovnik, ja sam imala operaciju, ja sam plakala, nisam mogla da odem posle operacije odmah u Dubrovnik, plakala sam, rekao je da će da se spremi, otišao je po nju i doveo je u Beograd. Ne mogu da kažem da me nije voleo, to bi bila laž! Tada smo se vratili iz Turske tek, nisam je videla deset dana. Iznajmili smo stan, živeli smo zajedno, ispratili ga Nora i ja ovde i da ćemo zaraditi taj novac, da ćemo napraviti kuću zajedno. Krenulo je sve nizbrdo tako kako je ušao i počeo da flertuje sa Majom. To priča o njemu, ali da me Luka nije voleo, to je laž, da ga ja nisam volela, to je laž. Ona je iskompleksirana, sujetna je jako, ja znam da je ona pratila moj i njegov odnos - govorila je Ahmićeva.

- Setimo se da je Anita i ranije ubeđivala Luku da te nije voleo, a on je govorio da jeste, šta misliš zbog čega to radi ako je, kako govori, sigurna u njegovu ljubav, čekaju dete, maštaju i grade svoj život - pitao je Darko.

- Verovatno jer je nesigurna, hvatala ga je u nekoliko situacija ovde. Pesma "žene lavice" poslednje što je bilo, to je sveže, tako da je nesigurna. Imala je priliku da vidi da je on jedna obična flertuša, kada je meni iza leđa flertovao sa njom, nego sebe teši i ne žele narodu da daju oružije u ruke da ispadne sutra, kao, znaš, što si se pecala na te stvari. Ja znam kako su Lukini govorili za mene, kao: "jao kako je ona tebe napadala", ne, ja njega nikada nisam bezveze napadala...Prošla sam i rekla da mi je katastrofa šta se dešava, izbegavamo da je komentarišemo, a ona nas ovde vređa - rekla je Aneli.

