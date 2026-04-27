Kvarna je, ona je nas prodala: Luka progovorio o muvanju Anđela i Stanije, pa opleo po Bebici i Teodori: Namerno sve rade samo da se NE PRIČA o njima (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Lukom Vujovićem.

- Reci mi, šta si shvatio, ko je i kakva Stanija Dobrojević - pitao je Darko.

- Ona nije ispala fer prema nama. Anita je bez razmišljanja zauzela stav da će da brani Staniju, meni je rekla: "ti kako hoćeš". Od prvog dana smo bili tu za nju. Anita nije sela jednom sa Majom i Asminom otkako je Stanija došla, a ona je sela sa Dačom, koji je naš najveći neprijatelj, a sa Anđelom se muva ili kako već. Nismo joj ni to zamerili, ima pravo, ali ne komentarišemo ništa...Zašto je isto kvarna?! Ona nama kaže: "ja to nisam mislila, drugi to kažu", a onda joj Anita kaže: "drugi kažu da si sponzoruša, ne ustane Anita to da kaže" - rekao je Luka.

- Kako se pokazala za 20 dana - pitao je Darko.

- Pokazala je da je itekako zanima rijaliti, da bude deo svih tih priča. Došla je sa stavom da ide za Majami i da je ovo ne zanima i onda govori: "jedva čekam da izađem da svaki dan gostujem u emisijama, svaki dan ću da gledam i da se smejem Maji i Asminu"...Ne osećam se da mi je loše zbog toga, jer je Anđelo prisniji sa Boginjom, ljube se, prisni su, povezivan je sa Aneli, pa sa Jakšićkom se grli. Ako Anita tu nikada nije pokazala sujetu - rekao je Vujović.

- Komentarišu da Anita sebe gleda na jedan način, Boginju na drugi, pa kažu da neće da daje prostora, ali ako baci na Staniju, onda je problem - rekao je Darko.

- Zašto da razmišljam da ima sujetu kada je trudna i voli me?! Ko kaže to?! Teodora i Bebica, Dača je demantovao. Teodora i Bebica kada su ustali, smišljali su šta da rade kako ne bi bili oni tema. Namerno je u četvrtak uradila ono na klipovima kako ne bi bila tema. Anđelu imponuje da kaže da ga Anita voli još, a kada kažu da gleda, on skače da se ne provlači - rekao je Luka.

- Stanija je optužila tebe da si napravio jaz između nje i Anite, pa ste je zajedno prodali očas posla, kako ona kaže - rekao je Darko.

- Mi nju nismo prodali, ona je nas prodala i izdala, spremao sam nam hranu, prišla nam je pre dva dana i rekla mi je: "što ćutiš", ja nisam želeo da me Dača ili Uroš spajaju sa Stanijom, nisam želeo ništa...Naravno da je ostavljala prostor da se poveže sa mnom! Zašto si imala potrebu da sa mnom komentarišeš Aneli i hotel?! - rekao je Vujović.

- Kako se nosiš sa tim što ti sve Bebica izgovara na račun Anite za Matoru, Anđela i Filipa Đukića, stalno podseća na njenu prošlost - pitao je Darko.

- Nemoćan sam, jako se loše osećam. Anitu gledam totalno drugim očima...Boli me što izgovara to preda mnom. Vanja Prodanović je ušla, šta on njoj može da kaže osim da je ku*va?! Ništa, ne zna njenu prošlost! Znam da nosi moje dete, volim je, imam emocije i kada je tako vređa i ponižava...Ja Teodori nisam spominjao Takija, Mastora, on po imenima vređa - rekao je Luka.

- Kako gledaš na to što pojedini ukućani komentarišu da ti i Anita sami sebi svojim postupcima gomilate stres, a onda njih optužujete da trudnoj Aniti otežavaju boravak - pitao je Darko.

- To je laž! Kako je moguće da Dača, Bebica i Teodora, da se sa njih troje svađamo konstantno?! Teodora govori Bebici: "beži majmune, imaš 10 minuta da pričaš", oni se pomire, ustanu i idu na bazen i pričaju da se mi razvaljujemo od ku*ca i tako dalje...To čuje Dača, pa pita, i onda Bebica kaže da je to istina. Šta je Teodora s tobom radila u sedmici?! Da ja ustanem i komentarišem da se Teodora razvaljivala sa Filipom, onda će on da ustane da vređa Anitu, ja izbegavam da komentarišem...Bebica kada je s Teodorom, on ustane i vređa, da bi ga dizali da komentariše, da se ne priča o njemu i Teodori - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić