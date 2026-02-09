Plaše se susreta, jer Nora sada priča i reći će sve: Asmin ne krije koliko ga nervira i raduje Maja, progovorio i o ćerkinom rođendanu: Kada krene u školu, svi će je ZAJ*BAVATI (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića sa Majom Marinković, Aneli Ahmić, ali i ostalim učesnicima, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Asminom.

- Toliko si izmenjao stavova prema Maji, da ne znamo više šta osećaš i šta je tu. Sve nam ispričaj - rekao je Darko.

- Stvarno ne znam šta je s tom devojkom. Kroz moj život je prošlo toliko žena, ali ova devojka kao da nije s ove planete. Ne mogu da budem ljut! Devojka ima neku ludačku energiju u sebi, da me nervira, nervira me, da me provocira, provocira me. Provocira me prva i čačka, a ne mogu da budem imun na to. Sedi pored mene i kao: "bože me sačuvaj" ili juče kao: "tek ti sledi pakao", uvek isto, konstantno isto. Ne znam da li ima strah od Stanije da će ona da uđe ili joj Aneli puni glavu, ne znam. Ona za stolom okrene u svoju korist, ja popustim, da je druga devojka, drugačije bih ja pričao. Jovana pevačica mene ne zanima kao devojka, a ni kao pevačica, ja sam imao dogovor sa Tošom, ja uvek njega ispoštujem, kao i on mene. Uzeo sam im drugaricu za tu noć, da otkrije neke tajne, a evo ona me danas proganja po kući - rekao je Asmin.

- Ti si i tokom ankete rekao da su ti sve devojke ovde bile rijaliti i neka taktika, zezancija, ali jedina prema kojoj si iskren, to je Maja - rekao je Darko.

- Da, ja to uvek kažem, ali meni niko ne veruje...Što se tiče žena, da, mislim konkretno na Maju. Ona kada je videla klip sa Aneli iz izolacije, ona se promenila. Jovana pevačica se izlagala kada je ušla, govorila joj je da gubi podršku, da je Taki rekao da se skloni od mene, a meni deluje da je to uradila da bi mi se ona (Jovana pevačica) približila...Potencira se priča da se ponižavam ako malo plešem sa Todićkom. Šta ja sada treba da ganjam samo megapoznate devojke da ne bih sebe srozao?! Glupost! Ja bih uvek birao devojku koja će da me poštuje i moju porodicu, nego neku poznatu koja ništa ne poštuje - rekao je Asmin.

- Je l' si izvukao neku pouku iz ljubavne priče sa Stanijom - pitao je Darko.

- Ja sam Staniju voleo, nije bila loša devojka prema meni, ali je imala neke loše postupke. Ako je moguće, ja bih s njom bio drug napolju, ona na mene može da računa...Sve sam radio za nju i sve sam radio od srca. Kada izađem napolje, ja mogu sa Stanijom da popričam i porazgovaram o svemu - rekao je Durdžić.

- Šta se dešava sa Aneli ovih dana, imali ste svađa i rasprava - pitao je Darko.

- Ja sam samo rekao, bez ijedne uvrede, ona meni dobacuje stalno kao da sam smećar, klošar, ona Maji puni mozak protiv mene. Brate, ja gledam u Milana, ona kaže: "što me gledaš?", a juče mi je bilo opet žao kada nije imala krevet u izolaciji. Ja da sam toliki monstrum, ne bih imao empatiju, ja ipak sa njom imam dete i žao mi je da spava na podu, tačnije, na parketu dole - rekao je Asmin.

- Bliži se Norin rođendan, kakva ti osećanja naviru - pitao je Darko.

- Meni je Nora stalno u glavi, svi se pitaju zašto ne spavam?! Ne spavam jer mislim na Noru, ja se konstantno pitam čime sam zaslužio ovo što mi se dešava tri godine. Želim da se sve snimi i da dođe Nora, ali one to ne sme, jer Nora sada priča, ja sa njom mogu da pričam kao sa tobom, bukvalno. Ja bih sa njom pričao kao sa tobom, ispitao bih je kako je čuvaju majka i tetka Sita, zašto me nije zvala, Nora bi sve rekla: "mama nije dala". Treći rođendan bez mame i tate, bez roditelja. Ona da želi Nori dobro, ona ne bi ustala i rekla: "Sita, gazi porodicu Durdžić", zašto?! Ona je uništila Norinu budućnost i ja sam, ja se kajem. Kakav sam ja čovek, blatim majku svog deteta?! Sa bivšim devojkama sam u dobrim odnosima, sa majkom svog deteta nisam. Apelujem na moje da pošalju neki paket. Što se mene tiče, mogu da ismejavaju, ali ne želim da šalju pare. Kada krene u školu, svi će je zaj*bavati - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić