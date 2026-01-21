AKTUELNO

Ovo je rezultat kada... Asmin uverava Pečenicu da su za Anelino trenutno stanje krive isključivo Sita i Grofica (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Ilija Pečenica stajao je ispred kazina, te mu je tako prišao Asmin Durdžić i onda su porazgovarali o Aneli Ahmić.

- Rekao si da ćeš ti izaći iz kreveta...Ja sam joj rekao da ako si rekao tako, da treba da je boli ku*ac ko je pored nje - rekao je Ilija.

- Ima ona pravo da spava gde hoće, brate - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znači, ako je Asmin rekao da odeš da odspavaš tamo - rekao je Ilija.

- Gde je ona?! Još uvek plače?! Njoj je problem Maja, veruj mi. Ja sa njom nisam tri godine i neću biti 35 godina narednih, ni sa njom, ni sa jednom bivšom - rekao je Asmin.

- Ma da, nego je ona rekla kao da je Anita nešto rekla. Šta te boli ku*ac ko je šta rekao?! - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada je bila sa mnom dobra niko nije smeo da je komentariše, ovo joj sve rade mama i sestra. Nek one žive, nek mene i moju porodicu puste, ovo je rezultat kada diraju mene i porodicu - rekao je Asmin.

- Oni pogrešno rade, oni su nju ubacili. I ta Sita, evo ti Nerija, evo ti Grofice, napravilis u haos u kompletnoj porodici, a svi sede kod kuće za telefonima i kucaju - rekao je Ilija.

- Ma prave žrtvu od nje, a neće to biti, nego samo neko ko moli za ku*ac - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

