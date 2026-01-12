Totalno prosvetljenje! Uroš rešio da posle Elite ide na hodočašće, pa urnisao Sofiju zbog vređanja Veličkovićeve: Prošle sezone je bila isprs*ana, Milica je za nju institucija (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Urošem Stanićem.

- Razmišljam posle izlaska, novi život, novi početak, da izbrišem sve staro. Kad može Mina Vrbaški, mogu i ja. Ako je ona tolika grešnica, pa je šetala i pokajala se, mogu i ja. Ja sam mislio da možeš kolima na kvarnjaka, ali eto - rekao je Uroš.

- Mnogi komentarišu sve ovo što se zbilo između Milice i Terze, je l' si pohvatao šta se desilo - pitao je Darko.

- Ja kapiram da Milica ima i dalje gnev i bes, ne može da zaboravi stvari koje su se desile prošle sezone. Doživela je jako veliku bol dok je bila trudna, razumem je, besna je što je sama bila u trenutku kada je trebala da ima ljubav svog partnera, sama je izašla iz porodilišta...Terza joj nije dao za pravo da mu veruje, Milica mi je pokazivala poruke, 20.000 dinara je uplatio za to kratko vreme, na sve to se pomirio sa Sofijom, zbog Sofije je njena porodica uništena. Terza nije pozvao da se uplati novac za to krštenje, niti je pozdravljao Barbaru, Milica misli da on radi sve to zarad rijalitija i da njega dete ne zanima. Mislim da treba da se spuste strasti, jer će nju ovde svi da gaze - rekao je Stanić.

- Kako komentarišeš to što Sofija kaže da može da drži lekcije Milici o dostojanstvu - pitao je Darko.

- Znamo Sofijinu prošlost i ponašanje, nema pravo da priča o dostojanstvu. Jer da propagira veru, ne bi rasturala brakove i ne bi imala ponašanje koje ima. Znamo šta je sve radila, nije imala osećanje, niti empatije prema trudnici i bebi. Prošle sezone je bila isprs*ana. Meni Sofija nije dostojanstvena čim želi nekome da crkne, govorila mi je da treba da se ubijem jer sam gej! Ona je toj ženi nanela najveću bol, zbog nje je Milica kidala kosu s glave i nervirala se dok je bila trudna. Ja opravdavam Milicu, svi znamo kakvo je drugo stanje, hormoni su drugačiji. Mnogo se Sofija osilila i dala sebi za pravo, treba da se pokrije ušima i da gleda spuštene glave i da Milica ima neka loša dela ili ponašanje, Sofija je zadnja koja ima šta da pridikuje, jer je Milica za nju institucija - rekao je Uroš.

- S druge strane, pratimo odnos Anite i Luke, primetne su ozbiljne svađe. Kako komentarišeš sve ono što smo videli - pitao je Darko.

- Meni Anita ima dosta blage reakcije, dosta ćuti, dosta stvari bi zamerila Luki, ali se i dalje suzdržava. Lukini postupci su mi katastrofa, Anitu naziva "Aneli", mislim da će Anita pući kad-tad, tu nema emocija. Jedva čekam da pukne! Poznavajući Anitu kakva je, ona ovakve stvari ne toleriše...Ni Maja mi nije neka drugarica, Anita me jeste povredila i razočarala, Anita je pokazala da nema prijatelje i da gleda samo svoju korist. Ona ni ne voli Luku, tu je isključivo priča u pitanju - rekao je Stanić.

- Kako gledaš na novonastale sukobe Asmina i Aneli - pitao je Darko.

- Smatram da je Aneli jedna obična dr*lja! Ide s jednog na drugog, baš zbog te socijalne službe bi spustila tenziju, taj odnos će tek da bude haotičan. U jednom trenutku je Asmin spustio loptu, pa kada je video da mu porodica to zamera, vratio se na staro. Nariba te Đedović i porodica, shvatiš da si osuđen jer si spustio loptu, pa sada na silu iznosiš prljav veš! Mene ste napadali i sve ostale, a branili ste jedno drugo. Od sjaja do očaja, jako bolestan odnos - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić