SVE ĆE BITI GORE I GORE: Anđelo i Terza opleli po Aneli, smatraju da patetiše pred kraj rijalitija, stali na Asminovu stranu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Muka mi je više od tih stvari..Predpostavio sam da će doći do ove situacije kad će opet biti obrt. Ovo traje već tri godine i do kraja će biti. Znao sam da će biti ovako. On tebi daje saglasnost da dete bude u Beogradu nedelju dama, mesec dana kao što ni ti njemu ne veruješ - rekao je Anđelo.

- Ja sam rekla svoje - rekla je Aneli.

- Je l' bi ti imao Asmine želju da posle 15 dana da odvedeš Noru u Cazin? - pitao je Anđelo.

- Naravno - rekao je Asmin.

- Rekao je da daje saglasnost samo da dođe advokat da daje određeno vreme. Ona je rekla da hoće Noru ovde na superfinalu. Nisi rekla da sad dođu. Napolju će kad izađe i reći će šta su sve Mevlida i Mustafa izjavljivali, ona će reći da tek sad ne daje dete. Ona ponavlja da on nju uslovljava. Ako ti misliš da on tebe uslovljava uslovi i ti njega. Vi da niste želeli da se komentariše, živeli biste van rijalitija. Ništa neće postići. Prvi dan će krenuti u rat. Sve će biti gore i gore, sve veći rat - rekao je Anđelo.

- Tri godine nisu mogli da nađu rešenje, a sad će 20 dana pred kraj. Oni mogu jedino preko suda da ovo rešavaju. Asmin nikad neće dati papir. Aneli je prvo pitanje poremetilo. Patetika za kraj rijalitija. Pred kraj će reći da joj ne treba papir da bi se ta priča nastavila. Ona je bankomat za njenu porodicu - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović