Da sam htela ostala bih trudna sa njenim sadašnjim dečkom! Učesnici počastili Luku i Anitu osudama, pa ih Anđelo zakucao: Koristite trudnoću zbog rijalitija (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović kako bi odgovorila na pitanje.

- Sebi si stvorila u glavi da su svi ljubomorni zato što si trudna.. haha.. ti si učesnik kao i svi drugi - glasilo je pitanje.

- Ne trerba nikome da bude bitna moja trudnoća sem meni i mojoj prododici. Ne mislim da je neko ljubomoran - rekla je Anita.

- Rekla je par puta da sam ja ljubomorna. Ja sam joj rekla da mogu da budem na njenom mestu da sam htela. Da sam htela odavno bih bila trudna sa njenim sadašnjim dečkom. Aludirala je i Staniji na to što nije majka i da je ljubomorbna na njenu trudnoću - rekla je Aneli.

- Sve se aludira na to kada govore da su trudni. Okolnosti zbog kojih su sada ovakvi je da razmišljaju šta ih čeka napolju. Ona je svakom dečku sa kojim je bila rekla da bi im rodila decu. Ovo jesto izgovoreno Teodori, Aneli. - rekao je Bebica.

- To je jako ružno. Za mene ona nije učesnica kao ostali. Ne želim da imam sukob sa njom zato što je trudnica - rekla je Stanija.

- Objasni sam da je to bila neka moja nemoć pa kažem napadaš trudnicu. To je moja nemoć. Ovde ukućani imaju razumevanja. Sećam se da sam Staniji rekao - rekao je Luka.

- Koristili su i pričali vi nas napadate. Kada su nju napadali on je to koristo. Anita jeste rekla Teodori i Aneli. Ne idem tako kroz život samo daj, ajde. Šta je onda njena najbolja drugarica? - rekao je Anđelo.

- Ne slažem se sa ovim što je Anđelo rekao. Ne može ona da bude ljubomorna na Staniju jer je Anita ostvarena. Niko nije kriv što je došlo do trudnoće nego mi - izjasnio se Luka.

- Koristite trudnoću zarad rijalitija - dodao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović