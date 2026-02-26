Saterana u ćošak! Anitu žestoko osudili jer je podvalila Anđelu LAŽNI TEST za trudnoću, ona pokušala da se opere: Svima sam najgora, a bili su sa mnom (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Jesi li stvarno iznenađena što je Anđelo prekinuo kontakt s tobom što si mu poslala lažni test za trudnoću - glasilo je pitanje.

- Anđelo i ja smo prekinuli pre toga, naš raskid nema veze sa tim stvarima. Ja sam zvala drugaricu koja se skoro porodila, rekla sam joj za šta mi treba, poslala mi je drugarica. Kao da je bitno, ovde mi je bitno samo da nismo zbog toga raskinuli. Bili smo u njegovom lokalu, on je došao kod mene, bili kod mene, pre toga nismo imali mesec, dva sek*ualne odnose, ja sam rekla da je najbolje da raskinemo, on se složio i tada smo raskinuli - rekla je Anita.

- Test mi je bitan, a ne kada smo raskinuli. Stiglo mi je na whatsapp, bilo je i pre mora čak, nisam puno razmišljao o tome. Mi smo bili u svađi, ona je rekla: "budalo, ja sam trudna" i poslala mi je taj test, ako je ljudima lagano, ja se sa tim nikada nisam sprdao i zaj*bavao, nije mi to za ucenu i sprdnju. Evo ti šta ona sada priča, kaže da nismo imali se*s mesec i po dana, a mi nismo bili dva meseca se*s. Prvi put sam se susreo s tim, da neko hoće da me uceni i time vratim - rekao je Anđelo.

- Nije normalno, ja kažem da nije normalno - rekla je Anita.

- Onda me još jedna osoba zove i kaže da je Anita trudna - rekao je Ranković.

- Prva situacija je tek kada smo izašli, kad sam dobila tri puta u mesec dana, on je bio kod mene, napravio je haos: "neću s tobom dete, neću s tobom porodicu" - rekla je Anita.

- Kada je sedela ovde i pravila je haos ispod trema, tada je pričala: "deca, deca, deca", pričala je o deci, nagoveštavala je da želi da zatrudni, na kraju smo došli do toga da želiš sa Boškićem i Lukom isto - skočio je Anđelo.

- Iskulirao je skroz taj test...Kao što je Luka ljubio moj stomak, tako je i on ljubio stomak. Dobili četiri para cipelica ovde, ostavljao je prostora. Nikada nismo rekli da pravimo dete, ali je on rekao da bi posle 34. godine voleo porodicu...Nije isto radio, ja sam ovde pričala da nemamo se*sualne odnose, ležali smo kao drugari u krevetu. Kako se bližio kraj, on se povlačio i ograđivao. Ja sam uradila test kada je pravio haos, slikala, video je da nisam trudna. Ne kažem da je lepo, uradila sam, šta sada - rekla je Anita.

- I kada smo imali i svađe i rasprave, ja sam sam rekao da nismo imali 15-ak dana sek*ualne odnose - rekao je Anđelo.

- To su njene ucene verovatno bile, to su meni jezive stvari da neko radi...Anđelo se spasio, zamisli da su stvarno dobili dete?! - rekao je Terza.

- Anita je suicidna, to je pokazala, htela je i zbog mene da se ubije - rekla je Matora.

- Nijedan partner ne može da kaže da si ga prevarila?! Stefana si volela, pa si dobila dete s Bojanom, pa si opet...Nije baš da si bila cvećka kada si volela - rekao je Anđelo.

- E, svima sam vam najgora, a svi su bili sa mnom, prihvatili su me takvu i sada me pljuju - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić