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Majka je uticala na mene, promenila mi je neke stvari u glavi! Teodora Delić na ivici da prihvati ultimatum svoje porodice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Teodorina majka izričito je protiv njene ljubavne veze sa Bebicom, o kom ima najgore moguće mišljenje.

Bivša učesnica "Elite 9" pred gostovanje u emisiji "Narod pita" otkrila je šta se trenutno dešava u njenom životu, ali se i požalila na to što će joj sagovornik u studiju biti Lepi Mića.

- Mislim da smo najgore prošli, danas sam baš razmišljala, bila sam na bazenu, i razmišljala, 'ladno ću da dođem sa bazena u emisiju i da slušam Miću Ahmića, kog tamo nisam mogla da slušam, zapušavala uši kad lik krene da priča. Ali izdržaću i ovih pet, šest sati - rekla je Teodora.

Foto: Pink.rs

Ona se osvrnula i na situaciju u njenoj porodici, koja je apsolutno protiv njene veze sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te je istakla da su, osim roditelja, protiv njega i svi njeni prijatelji, kao i nepoznati ljudi koji joj ostavljaju komentare.

- Ozbiljan šamar realnosti, nisam to očekivala, nije mi se to desilo. Bila su neka mišljenja, ali sada... Mi smo tamo nastavili normalan život. Ja sam za tri meseca zaboravila šta se pre dešavalo. Dok mojoj majci, koja me je sačekala i mene i Nenada, ona je to sve pamtila, dok sam ja sve zaboravljala. Kad sam izašla, vratili su me na to, majka, roditelji, ali i prijatelji, ljudi u okruženju, ali i po komentarima na mom Instagramu - rekla je Delićeva i dodala:

Foto: Pink.rs

- Ja sam sa mojima u najboljim odnosima, ali moja majka je apsolutno protiv Nenada, neće oprostiti nikad ništa što joj je neko rekao za ćerku, ne može da zaboravi. Bio je ultimatum, ali moja majka volela bi da utiče na moje odluke, ja sam je saslušala, promenila mi je neke stvari u glavi, vratila me u realnost, uticala je na mene - istakla je Teodora.

Kompletan intervju pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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