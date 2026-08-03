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JAVNI DEMANT! Uroš Stanić u belom mantilu i sa maskom preko lica, nećete verovati svojim očima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši učesnik "Elite" objavio je niz fotografija kojima je zapušio usta svim zlim jezicima.

Uroš Stanić više puta je u rijalitiju objasnio da je ranije radio kao medicinski tehničar u zdravstvenim ustanovama. Iako je bio krajnje uverljiv i iskren, mnogi mu nisu poverovali zbog njegovog ekstravagantnog i vrcavog stila oblačenja i ponašanja.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Ipak, Uroš je odlučio da objavi dokaze crno na belo, i svima pokaže da nijednu jedinu reč nije slagao.

Stanić je na svom Instagramu pokazao selfije od pre nekoliko godina, kada je bio zaposlen. Nema ni traga ni glasa od farbane kose, veštačkih trepavica i izlakiranih noktiju, što je sada njegov zaštitni znak, već naprotiv - beli i plavi mantili, uredno doterana frizura i maska preko lica, kao što svaki medicinski radnik nosi na svom poslu.

- Da demantujem osobe koje tvrde da nisam radio nikad u zdravstvu - napisao je Uroš.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

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