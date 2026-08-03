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NOVI SKANDAL MAJE I ASMINA: Pink.rs u posedu jezive slike, Durdžiću krvava i isečena ruka! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pogledajte sliku od koje vam neće biti dobro!

Asmin Durdžić večeras je trebalo da gostuje u "Narod pita" sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, ali se on ipak nije pojavio. Mnogi su pomislili da je razglog Maja Marinković i da mu ona nije dozvolila da se suoči sa nekadašnjom verenicom.

Foto: Pink.rs

Kako Pink.rs saznaje između Maje i Asmina danas je izbio haos, a mi imamo i fotografiju koja to dokazuje.

Naime, mi smo došli u posed fotografije Asminove krvave ruke, a kako saznajemo danas je u svađi došlo do lomljenja šoferke automobila.

Foto: privatna arhiva

Inače, Maja Marinković se danas jasno i glasno se obratila svojim pratiocima na društvenim mrežama, jer je jedna gospođa proganja. Naime, Maja je obavestila sve da ceo dan prima pozive od izvesne Gabi, te je zamolila svoje fanove da joj se jave i "zadovolje je".

- Dobar dan. Ceo dan me zove neka ku*va, evo vam broj telefona, pa ako neko može da je zadovolji neka se javi gospođi, pošto ja mira nemam - poručila je Maja.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

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