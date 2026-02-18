AKTUELNO

Zadruga

Toša dobio pojačanje: Na imanje stigao i njegov brat Moša, takmičarima najavio rešetanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće im biti dobro!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saleta Luksa koji je danas imitirao Tošinog brata Mošu.

pročitajte još

Elita će goreti u narednim satima: Dača otkrio nove pikanterije takmičara, ove detalje je malo ko znao! (VIDEO)

- Filipe, pošto se Toša naljutio ti ste odlučio da danas dovedeš njegovog rođaka iz Japana - rekao je Bora.

- Tako je, doveo sam Mošu - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj brat je najjači lik i živi na Dedinju, ali me zvao da mu se pridružim ovde - rekao je Luks.

- Čuo sam da je sinoć jeo komadiće u b*lju - rekao je Filip.

pročitajte još

Bora napravio presedan: Đukića i Teodoru sve ispitao, oni priznali da li im teško pada što su vezani lisicama! (VIDEO)

- Ne bih da pričam o mom bratu jer nije tu, pa da onda morate da igrate opet u tangama - rekao je Luks.

- Šta ćeš raditi ti, a što Toša? - upitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- On će deliti piće i hranu, a ja rešetam - rekao je Sale Luks.

pročitajte još

Ubacio u petu: Bebica nikako ne posustaje, Teodori sve više i više ispira mozak na Đukićeve oči! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

