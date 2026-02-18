Toša dobio pojačanje: Na imanje stigao i njegov brat Moša, takmičarima najavio rešetanje! (VIDEO)

Neće im biti dobro!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Saleta Luksa koji je danas imitirao Tošinog brata Mošu.

- Filipe, pošto se Toša naljutio ti ste odlučio da danas dovedeš njegovog rođaka iz Japana - rekao je Bora.

- Tako je, doveo sam Mošu - rekao je Filip.

- Moj brat je najjači lik i živi na Dedinju, ali me zvao da mu se pridružim ovde - rekao je Luks.

- Čuo sam da je sinoć jeo komadiće u b*lju - rekao je Filip.

- Ne bih da pričam o mom bratu jer nije tu, pa da onda morate da igrate opet u tangama - rekao je Luks.

- Šta ćeš raditi ti, a što Toša? - upitao je Filip.

- On će deliti piće i hranu, a ja rešetam - rekao je Sale Luks.

Autor: N.Panić