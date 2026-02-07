AKTUELNO

Zadruga

Nije mama p*čku rodila: Kačavenda se podigla kao Feniks iz pepela, pa cimerima najavila žestoko gaženje narednih meseca! (VIDEO)

Neće im biti dobro!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila

- Milena, zbog čega si se busala kad bi ti Janjuš skrenuo pažnju na alkohol? - upitao je Darko.

- Radila sam šta sam radila, on je imao pravo i to je to. Janjuš je bio uvek ispravan prema meni do pucanja dupeta i kad me izvređao da sam jadnica - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš što mnogi kažu da si pogazila svoje principe i kodekse jer si se slizala s Lukom? - upitao je Darko.

- Ja s njim ne jedem, ne pijem kafe i ne družim se. Danas sam donela odluku da ću od danas da branim Luku i Anitu, tako mi se sviđa. Ne znam zašto njih brine što su ovaku izdajicu izgubili za prijatelja - rekla je Milena.

- Da li posle priče Jovane Cvijanović veruješ da je Janjuš spremao taktiku kada si ti u pitanju? - upitao je Darko.

- Ja sam njemu uvek verovala, poslednji put kad sam mu poverovala je kad mi se zakleo u majku da ne igra sa mnom rijaliti. Nikada nisam sumnjala u to otkad mi se zakleo u majku, samo njegovo ponašanje prema meni mi nije jasno. On nije imao potrebu za tim da sedne i sa mnom raspravi kao drug, a i nikada nisam pričala da sam kraljica rijalitija. Svakako nije mama p*čku rodila, sledi im gaženje - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

