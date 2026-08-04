Žestoko rešetanje: Javio se bivši rijaliti učednik u Narod pita i brutalno opleo po Asminu, Stanija dala rok za njegov raskid sa Majom! (VIDEO)

Neca Lazić se uključio u program uživo i bez dlake na jeziku dao sud o gorućim temama Elite!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

- Ako Maja i Asmin prekinu da li će on krenuti da vređa Maju? - pitala je Ana.

- To ćemo da vidimo. Mislim da se on zaljubio. Kako je vređao mene koja ga nikad nisam uvredila, ali mislim da će biti najviše povređen jer je prodao porodicu, podršku i ljude koji su bili uz njega. Taki je njegovog oca i majku nazivao "gibaničarima", a Maja je rekla da oni nema šta da sede za njenim stolom. Ja njega više ne prepoznajem i to nije čovek sa kojim sam bila u vezi. On je prodao sve svoje da bi mu uspela veza. Želim im svu sreću - govorila je Stanija.

- Koliki rok im daješ? - pitala je voditeljka.

- Par meseci - rekla je pobednica "Elite 9".

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javio se bivši rijaliti učesnik Neca Lazić.

- Izgledate divno, moram da pohvalim prvo žene. Nena je njemu u pravom trenutku okrenula leđa i otkačila se njega. Žao mi je njegovih roditelja, jako su kulturni, a verujem a prolaze kroz debakl zbog svega što on radi. Ja ću prvo da pričam o Asminu jer mi je bio inspirativan cele sezone jer je primer šta muškarac ne treba da bude. Meni je žao kako ljudi ne mogu da dođu do reči od njega, a izjave su mu tako glupe da ni ne znam kako bilo koja žena može da bude sa njim. Glupo mi je kad pričaju da nema emocije prema detetu, ali on ne želi da vidi svoje dete. On je prodao svoju porodicu i slažem se sa Stanijom za to. On nije muškarac jer nije došao da se suoči sa bivšim izborom. On je ostavio Aneli, ostavio malu Noru i nije bio sa njim u bitnim momentima i možemo da kažemo da je kvazi otac. Ja sam čak čuo i da je kupio diplomu. Bruka i sramota za Durdžiće je Asmin. On je rekao za Staniju i Aneli da su k*rve, ali za majku svog deteta, pa to će dete da mu gleda. Ja mislim da je on nezreo. Što se tiče njegovog odnosa sa Majom mislim da ga ona voza, da je zaljubljena u Cara i i dalje opsednuta njim. Mislim da Asminovi roditelji poštuju Staniju jer ih nikad nije uvredila. Asmin voli da glumi da je pametan, a to nije jer vidimo kako se ponašao prema drugim učesnicima i ženama. Njemu je sad Maja samo dobra, a Stanija nije, kao ni Aneli. Jako ružno ponašanje - rekao je Neca.

- Asmin pre nego što je ušao u rijaliti vređao je mnoge ljude na društvenim mrežama što smo videli na portalu i nije štedeo reči. Konačno kad je dobio priliku i nije se pojavio. Da li je pokazao da je drugačije biti deo rijalitija, a drugačije pisati po storijima? - pitala je Ana.

- On je govorio kako sam ga ja nagovarala da na storijima razvuče mnoge ljude i hteo je sa ovom kućom da me zavadi, ali neka izbaci ove dokaze. Svi su se oglašavali kad je njegova bivša ušla i negativno su komentarisali našu vezu, a za neke mi nije žao što ih je razapeo, to su neki bivši učesnici. Ja sa drugima nemam dodirne tačke i nemam veze sa tim. Neka javno iznese da sam bilo šta sugerisala - rekla je Stanija.

- Voleo bih da pitam Staniju, gradila si imidž da si jako dostojanstvena, mudra i uvek si to isticala. Da li misliš da su neke stvari koje si radila to što si isticala? - pitao je Neca.

- Sve što si gledao sam ja. Nisam ponosna, ali nemam potrebu da se perem. U onim uslovima trpeti uvrede, imali ste situacije da gledate. Ja sam radila kako sam se osećala. Nisam ponosna, ali sve je to deo mog karaktera za koji nisam bila svesna da posedujem - rekla je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić