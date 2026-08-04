Ja sam joj rak rana, nisam znala da se u njoj toliko krije zlo: Stanija bez dlake na jeziku o Maji, misli da je nagovarala Asmina da je najgore vređa! (VIDEO)

Pobednica Elite 9 večeras ne štedi reči!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

- Ni Aneli, ni Maja nisu imale duge veze od pet ili šest godina, a tvoje znamo. Koja može da se pohvali dugom vezu? Maja se svađala sa Janjušem, ušla u izolaciju i spavala sa Čorbom. Maja je rekla da je 19 puta pila tablete za dan posle, ja sam čula to svojim ušima i Mevlida ništa pogrešila nije. Ona je Asmina non stop nagovarala da udara na fizički izgled i da govori da si glavata. Ja gledam njenu glavu, veća je od Asminove. Ona kako je dodala jagodice i podigla oči, drugačije smo slike gledali - govorila je gledateljka.

- Ja sam joj rak rana. Ja svaki dan dobijam od podrške klipove kako je nagovarala Asmina da me vređa, ponavljala je i morbine reči koji je on izgovarao za porodicu. Ona ima udela, ali to ne opravdava njega. Nisam očekivala da je Maja toliko zlo. Mi smo bile površne drugarice, gotivila sam je i bila je simpatična, ali nisam znala da se u njoj krije toliko zlo. Nema veze što je sa bivšim partnerom, nego da mi izgovara sve ono i lomi stvari. Ja kad se pojavim u kupaćem kostimu ona se iskviri i ne bude joj dobro. Sve što su me vređali govori koliko ja njih bolim - dodala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić