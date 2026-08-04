Ja sam dala na značaju, sve će doći na moje: Stanija misli da Aneli nije zaslužila da osvoji drugo mesto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku u emisiji "Narod pita" pobednica Elite 9 govori o svemu!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

Usledilo je još jedno telefonsko uključenje, a javila se gledateljka Vinka koja je pružila podršku Staniji.

- Pozdrav za moju lepoticu. Stanija, kad te neko vređa samo ćuti i slušaj. Ja sam Maju obožavala i bila mi je favorit pre dok tebe nije bilo, ali ovo njeno ponašanje i skakanje na silu. Ona rade bezobrazne stvari pred celim svetom i mislim da je ona stvarno bolesna i da joj je potrebna ustanova. Stanija treba da drži svoje dostojanstvo jer je ona prava princeza iz otmene i kulturne porodice. Mene je tvoja majka oduševila i kad se pojavio Asmin i kad su rekli da se izvine, a ona je kulturno rekla da tog čoveka ne poznaje takvog. Svako ko vređa se pokazuje kakav je i bruka sam sebe, a i pokazuje svoje pravo lice - govorila je gledateljka.

- Sve ste u pravu, ali sam ja poludela sa onim ljudima. Pojavljuju se neki propali rijaliti likovi koji nikad nisu prošli pored mene, a pričaju o meni. Meni ovako isto mama priča u četiri zida. Ja ne znam kako sam preživela sa onim ljudima da slušam te uvrede od jutra do mraka - dodala je Stanija.

- Ja sam znala da ćete da pobedite i rekla sam da će moja Stanija na prvo mesto. Ja ne mogu da prežalim što je Aneli drugo mesto - rekla je gledateljka.

- Ne znam ni ja kako se popela na drugo mesto. To sam im ja dala na značaju, gledaćemo kakoće da se kotiraju u budućim sezonama, a sve će da dođe na moje - dodala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić