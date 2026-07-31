AKTUELNO

Zadruga

To nije ljubav s njegove strane: Teodora uverena da je Filipova jedina namera bila da odvuče Aneli u krevet! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić progovorila je o odnosu Filipa Đukića i Aneli Ahmić, te je u svom izlaganju istakla da među njima nije primetila iskrenu emociju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, zbog čega misliš da Filip toliko izbegava da sa nekim ozvaniči odnos? - glasilo je pitanje.

- Mislim da je možda u prošlosti imao neke situacije, pa je postao takav. Ja sam govorila da je on hrabar, nije se pokazao kao takav - rekla je Teodora.

- Da li misliš da ima emocije prema Aneli? - upitala je voditeljka.

- Ne. Mislim da nema emocije prema njoj. Smatram da je želeo da je odvede u krevet i bude intiman s njom. Ja emocije smatram zaista velikim stvarima. Emocije su kad ne možeš bez nekog - kazala je Teodora.

- Kako bi ti opisala Filipov i tvoj odnos? - upitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa, nešto se dešavalo, ali na kraju nije bilo ništa, samo je sve palo - kazala je Teodora.

- Pa da, podrum samo, rekla je ona sve, ja nemam šta da dodam - istakla je Teodora.

Usledilo je uključenje narednog gledaoca.

- Filip bolje da ne ulazi u rijaliti više, jer je ogrešio o Aneli, a Teodora je toliko ogorčena na Aneli, da je to strašni. Ljubomorna je na Aneli. Aneli je pokazala da je dobra devojka, da nije loša devojka, to je jasno kao dan - kazao je gledalac.

- Zaista je ne mrzim, devojka me ne zanima. Ja sam realna kako prema sebi, tako i prema drugima - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne planiram brak: Teodori nije ni kraj pameti da podigne vezu s Bebicom na viši nivo! (VIDEO)

Zadruga

Spremna je da gazi preko svega zbog cilja: Teodora kao nikada do sad brutalno oplela po Sofiji Janićijević! (VIDEO)

Domaći

Na silu bi bilo da se čujemo: Filip progovorio o krahu prijateljstva sa Lukom Vujovićem, Teodora otkrila zbog čega joj je veza sa Bebicom na tankom le

Zadruga

Njen skriveni talenat je ples oko šipke! Gledateljka uputila niz uveda na račun Teodore Delić: Ona je dno dna! (VIDEO)

Zadruga

Bez ustezanja! Filip otvoreno prokomentarisao odnos Teodore i Bebice, istakao da tu ne vidi perspektivu! (VIDEO)

Domaći

Kao potpuni stranci: Teodora i Filip otkrili zašto se nisu pozdravili, on progovorio o Aneli! (VIDEO)