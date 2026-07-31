To nije ljubav s njegove strane: Teodora uverena da je Filipova jedina namera bila da odvuče Aneli u krevet! (VIDEO)

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić progovorila je o odnosu Filipa Đukića i Aneli Ahmić, te je u svom izlaganju istakla da među njima nije primetila iskrenu emociju.

- Teodora, zbog čega misliš da Filip toliko izbegava da sa nekim ozvaniči odnos? - glasilo je pitanje.

- Mislim da je možda u prošlosti imao neke situacije, pa je postao takav. Ja sam govorila da je on hrabar, nije se pokazao kao takav - rekla je Teodora.

- Da li misliš da ima emocije prema Aneli? - upitala je voditeljka.

- Ne. Mislim da nema emocije prema njoj. Smatram da je želeo da je odvede u krevet i bude intiman s njom. Ja emocije smatram zaista velikim stvarima. Emocije su kad ne možeš bez nekog - kazala je Teodora.

- Kako bi ti opisala Filipov i tvoj odnos? - upitala je voditeljka.

- Pa, nešto se dešavalo, ali na kraju nije bilo ništa, samo je sve palo - kazala je Teodora.

- Pa da, podrum samo, rekla je ona sve, ja nemam šta da dodam - istakla je Teodora.

Usledilo je uključenje narednog gledaoca.

- Filip bolje da ne ulazi u rijaliti više, jer je ogrešio o Aneli, a Teodora je toliko ogorčena na Aneli, da je to strašni. Ljubomorna je na Aneli. Aneli je pokazala da je dobra devojka, da nije loša devojka, to je jasno kao dan - kazao je gledalac.

- Zaista je ne mrzim, devojka me ne zanima. Ja sam realna kako prema sebi, tako i prema drugima - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.