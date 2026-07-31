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Njen skriveni talenat je ples oko šipke! Gledateljka uputila niz uveda na račun Teodore Delić: Ona je dno dna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić.

U emisiju ''Narod pita'' se uključila Zorica iz Beogorada, koja nije imala reči hvale za Teodoru Delić i njeno ponašanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Zorica iz Beograda kraj telefona. Ova Takijeva mala dovoljno o sebi priča, njeni postupci dovoljno o njoj govore. Ista je kao njena majka, iste su, sasvim iste. Teodora, ti si dno dna - rekla je gledateljka.

- Gospođo, vi ste rijaliti fanatik - kazala je Teodora.

- Aneli ima harizmu da pridobije narod, talentovana je devojka za sve, svaka joj čast. Teodora, ti pokaži jedan talenat, ako ga imaš. Nemaš ga - rekla je gledateljka.

- Teodra je rekla da će uskoro pokazati neke svoje skrivene talente. Šta mislite, o čemu je reč? - upitala je gledateljka.

- Ples oko šipke, verovatno - kazala je gledeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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