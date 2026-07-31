Spremna je da gazi preko svega zbog cilja: Teodora kao nikada do sad brutalno oplela po Sofiji Janićijević! (VIDEO)

U emisiji ''Narod pita'', gosti su bili Filip Đukić i Teodora Delić, bivši učesnici ''Elite 9'', o čijem odnosu se naširoko pričalo tokom čitavog rijalitija.

Teodora Delić prokomentarisala je Sofiju Janićijević i njeno suočavanje u emisiji ''Narod pita'' sa Danetom iz Makedonije.

- Da li se čuješ sa Boginjom? - upitala je voditeljka.

- Dobri smo, ali ne družimo se - rekao je Filip.

- Šta te je privuklo kod Teodore? - upitala je voditeljka.

- Ta neka strast, hemija, to me je privuklo - kazao je Filip.

- Slobodan kraj telefona, zovem iz Kragujevca. Pozsrav za sve, a pogotovo za Filipa, njega mnogo volim, kao sina. Nemam pitanja, samo veliki pozdrav za Filipa - kazao je gledalac.

Da li ste ispratili to što se Dane pre nekoliko dana uključio u emisiju, da li ste ispratili to? - upitala je voditeljka.

- To je Sofijin veliki blam. Nisam videla šta se tačno dešavalo, ali sam komentarisala da ako je mogla sa njim tako, mogla je sa više njih tako da postupi - rekla je Teodora.

- Dane je potvrdio da su se poljubili, da ga je za novac iskoristila - rekla je voditeljka.

- Nekad čovek ne mora puno da kaže, samo pusti da se ljudi sami dokažu i pokažu. Mnogi su mene ružno komentarisali, a svoje dvorište nisu počistili - rekla je Teodora.

- Je l' misliš da je Sofija bila intimna sa Danetom? - upitala je voditeljka.

- Mislim da gazi preko svega, samo da bi došla do svog cilja - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.