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Da li bi Stanija ponovo ušla Elitu? Ovaj odgovor su svi čekali da čuju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednica devete sezone progovorila o mogućnosti da ponovo uđe u rijaliti!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink. 

Usledilo je novo uklučenje, javila se gledateljka Marija.

- Ja imam pitanje za Staniju, a to je da li bi ponovo ušla u Elitu? - pitala je gledateljka.

- Ja ću biti na otvaranju "Elite 10", ali mislim da moja duša ne bi ponovo izdržala da me vređaju. Ja volim rijaliti, ali posle ova četiri meseca ne bih izdržala četiri dana. Možda ako bude neka druga ekipa, ali ovo ne bih mogla ni četiri sata - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispratila si da su dva učesnika potpisala ugovore, Anđela i Car. Koje je tvoje mišljenje? - pitala je Ana.

- Meni se Anđela jako dopada kao igrač i mislim da je jako žustra. Ona ume sebe da brani. Ulazi kao jedan od favorita i ima podršku. Filipa Cara su dozivali. Ja sam oduševljena. Ono što sam načula to obećava - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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