Oči u oči: Kačavendin sin se obratio Janjušu, otkrio da li mu je pao u očima nakon svega! (VIDEO)

Janjuš je u završnici devete sezone osvojio 9. mesto, čime je okončao svoju borbu za pobednički pehar, nakon više od deset meseci provedenih pred kamerama.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Janjuš je još jednom potvrdio zašto važi za jednog od najprepoznatljivijih rijaliti učesnika. Njegovo učešće obeležili su iskreni emotivni trenuci, duhovite situacije, brojni komentari, ali i odnosi sa cimerima koji su često bili tema javnosti. Svojim karakterističnim humorom i spontanošću ostavio je snažan pečat u devetoj sezoni "Elite".

Nakon što je napustio Belu kuću, Janjuš se uputio u deo studija u kojem su voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević razgovarali sa porodicama superfinalista. Tamo ga je sačekao njegov brat Boris Janjušević, koji mu je pružio snažnu podršku odmah po izlasku iz rijalitija.

- Kako si, kako se osećaš? - upitao je Darko.

- Dobro sam. Neka su me neki ispratili, nemam problem sa tim - kazao je Janjuš.

- Ovde je Kačavendin sin, s kojim si imao suočavanje. Imaš li nešto da mu kažeš? - upitao je Darko.

- Ne, nemam, samo da pozdravim momka - rekao je Janjuš.

- Nemam šta da kažem Janjušu. Jednom sam ga video, tada je bio korektan prema meni, a šta je posle bilo među njima, to nije moja stvar. Ja sam došao majku da podržim i to je sve - rekao je Lazar, Kačavendin sin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.