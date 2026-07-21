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Ponosna na 16. mesto! Hana Duvnjak prezadovoljna plasmanom, pozvala glasače da daju punu podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hana je u završnici devete sezone osvojila 16. mesto, nakon što je dobila najmanju podršku gledalaca u ovom delu borbe za pobednički pehar.

Velika superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi neizvesnost, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje takmičenje završi Hana Duvnjak.

Iako je svoju borbu za titulu pobednika završila na 16. mestu, Hana Duvnjak ostavila je svoj pečat u devetoj sezoni i postala deo superfinala "Elite 9", koje je mesecima okupljalo pažnju milionskog auditorijuma.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti rekla da sve nade polažeš u Neria i da se on bori za plasman - rekla je Ivana.

- Da. Mislim da treba da se bori za svoj plasman. Borim se uvek za njega i našu ćerkicu Ariu - kazala je Hana.

- Hana, deluje da si iznenađena koliko si daleko dogurala - istakao je Darko.

- Istina, preponosna sam - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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