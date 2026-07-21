Ovo je moj poraz: Anđelo priznao da je duboko razočaran jer su Anita, Matora i Ivan bolje plasirani od njega! (VIDEO)

Anđelo je u velikom superfinalu osvojio 11. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.
Superfinalna noć "Elite 9" ušla je u najuzbudljiviju fazu, a novi presek glasova doneo je još jedan rastanak. Odlukom publike, svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završio je Anđelo Ranković.
- Anđelo, svi su se izenadili tvojim plasmanom, kako se ti osećaš? - upitala je Dušica.
- Iskreno sam iznenađen, očekivao sam bolji plasman. Kladio sam se sa Marikoviće, bio sam siguran da neću biti ovo mesto. Ovo je moj poraz i kraj moje rijaliti karijere - kazao je Anđelo.
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Autor: S.Z.