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Ovo je moj poraz: Anđelo priznao da je duboko razočaran jer su Anita, Matora i Ivan bolje plasirani od njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo je u velikom superfinalu osvojio 11. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Superfinalna noć "Elite 9" ušla je u najuzbudljiviju fazu, a novi presek glasova doneo je još jedan rastanak. Odlukom publike, svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završio je Anđelo Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo, svi su se izenadili tvojim plasmanom, kako se ti osećaš? - upitala je Dušica.

- Iskreno sam iznenađen, očekivao sam bolji plasman. Kladio sam se sa Marikoviće, bio sam siguran da neću biti ovo mesto. Ovo je moj poraz i kraj moje rijaliti karijere - kazao je Anđelo.

Profi Anđela Rankovića pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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