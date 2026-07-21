Više ništa psihički ne može da me poremeti: Nerio istakao da je jači nego ikad, pa poželeo svojoj tetki Aneli pobedu! (VIDEO)

Nerio je u velikom superfinalu osvojio 12. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi nova iznenađenja, a nakon još jednog preseka glasova publika je odlučila da svoje rijaliti putovanje završi Nerio Ružanji.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Nerio je bio deo brojnih događaja koji su obeležili devetu sezonu. Svojim stavovima, odnosima sa cimerima i učešćem u svakodnevnim dešavanjima privlačio je pažnju publike, ostavljajući svoj pečat u rijalitiju.

- Kako se osećaš? - upitala je Ivana.

- Odlično. Idem kod Hane i Arie, super se osećam. Ovo je jedo iskustvo za pamćeje. Psihički sam puno jači, više ništa ne može da utiče na moju psihu. Jači sam nego ikad - rekao je Nerio.

- Kome želiš pobedu? - upitao je Darko.

- Bio bih ološ kada bih rekao da to ne bude moja tetka Aneli - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.