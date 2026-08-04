Asminov telefon razbijen u paramparčad! Maja mu demolirala i auto, otac Mustafa javno zakukao: U panici smo! (FOTO)

Regionalna javnost ne prestaje da bruji o skandalu između Maje Marinković i Asmina Durdžića, a sada su isplivali novi detalji. Naime, Maja je svom partneru priredila novu ljubomornu scenu zbog izvesne bankarke Gabi iz Austrije, zbog čega mu je polomila šoferšajbnu na skupocenom automobilu, a potom javno izvređala roditelje Mevlidu i Mustafu, koji joj prete policijom. Međutim, to nije sve.

Danas se, nakon burne noći, na Fejsbuku oglasio Asminov otac Mustafa Durdžić. On je objavio fotografiju razlupanog Asminovog telefona, za šta je optužio Maju.

- Danas želim samo kratko da se obratim ljudima koji prate sve ovo oko Asmina i Maje. Iskreno, razočaran sam jer se Asmin nije pojavio u emisiji "Narod pita". Da je došao, mi se kao roditelji ne bismo ni uključivali. Pre početka emisije imali smo određene informacije, ali kada se on nije pojavio uhvatila nas je panika. To je normalno, jer smo mesecima bili pod pritiskom i u centru svega - počeo je svoje obraćanje Mustafa.

Kako je istakao, potrudiće se da ostane uzdržan.

- Za sada neću komentarisati ni Asmina ni Maju. Smatram da je Asmin trebalo ispoštovati ljude koji su mu nadređeni i od kojih očekuje honorare, kao i gledaoce među kojima je mnogo onih koji su ga podržavali, glasali i stajali uz njega. Naravno, postoje i kritičari, najglasniji su uvek ljubomorni muškarci, ali to je život - napisao je Mustafa i dodao:

- Molim da se razume i nas kao roditelje. Mi ne možemo zbog Asmina i Maje prekidati odnose sa ljudima sa kojima smo imali korektan i lep odnos. Ja lično ću uvek biti na strani istine, pa makar me to koštalo. Da se Asmin samo javio na moje poruke, sve bi bilo drugačije. Međutim, očigledno nije mogao da se javi sa telefonom koji koristi i koji izgleda ovako - napisao je Mustafa.

Maja javno ponižava Mevlidu

Iako je govorila da roditelje svog partnera neće negativno komentarisati, Maja je pogazila svoju reč, te je nastavila sa žestokim uvredama i provokacijama na njihov račun, dok je svom dečku Asminu, smatraju mnogi, zabranila da komunicira sa roditeljima, na šta su se oni požalili protekle noći, kada su se telefonskim putem uključili u emisiju "Elita - Narod pita".

Na Majinom nišanu posebno je Asminova majka Mevlida, koju je sinoć javno ponizila na mrežama. Naime, Marinkovićeva je objavila fotografiju Mevlide, na čiju je glavu stavila kapu kuvara, a potom se obratila ljutoj suparnici Staniji Dobrojević.

- Hajde Stanija, pita se ohladila - napisala je Maja uz Stanijinu pesmu "Sveta Marija".

Autor: D. T.