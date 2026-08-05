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Uživaju u ljubavi: Anita podelila emotivan trenutak sa Lukom, on iz ruku ne ispušta njen trudnički stomak! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ljubavni par uživa u zajedničkom vremenu nakon završetka Elite 9!

Treće plasirana učesnica devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu i pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović jako je aktivna na društvenim mrežama otkako je izašla sa imanja u Šimanovcima, a svoje pratioce na društvenim mrežama često obraduje nekim novim fotkama i pokaže kako provodi slobodno vreme.

Foto: Foto/RED Portal

Ona je danas podelila emotivnu fotografiju sa svojim partnerom Lukom Vujovićem i pokazala brojnim fanovima kako njih dvoje uživaju u ljubavi. Na slici koja je osvanula na njenom Instagram profilu Luka drži Anitu za trudnički stomak, a ona ne skida osmeh s lica dok pozira.

- Najvoljeniji - napisala je učesnica "Elite".

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

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