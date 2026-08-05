Ovim gestom je priznao sve: Evo da li bi Đukić hteo da mu Aneli pokaže Dubrovnik (VIDEO)

Sada je sve jasno o njihovom odnosu!

Upravo je počela emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića.

- Je l znaš koliko je Dubrovnik lep, mogla bi Aneli Ahmić da te sprovede - upitao je Darko.

- Bio sam u Dubrovniku, još bi bilo bolje sa Lavicom - rekao je Đukić.

Usledilo je prvo uključenje, te je Milan iz Vrnjačke banje pozdravio sve goste.

- Moram pre svega, da kažem, da imamo sreće kao narod što Sofija juri Daneta i takve ljude, jer da je ona ministarka finansija, mi bi bili siromašniji od Južnog Sudana. - rekao je Milan pa je postavio pitanja gostima:

- Imam pozitivina mišljenja o njim, ali prvo pitanje je za Filipa, da li je uvreda za jednu ženu reći joj da ne želiš ozbiljnu vezu sa njom jer ima dete?

- Nije uvreda, ali bolje da sam rekao da nisam spreman da odgajam tuđe dete - rekao je Filip, pa se osvrnuo na moguću trudnoću Sandre Todić:

- NIje ona išla na kartu da se vrati u Eliti zbog toga, nije joj bilo lako - dodao je Filip.

- Da li bi radili pritisnuo Milenu Kačavendu ili Staniju uz gelender? - upitao je Milan.

- Gotivim više Kačavendu kao sestru od tetke, ujaka, nju ne gledam tako, znači onda bih Staniju - rekao je Filip.

- Anđelo, kada si ulazio u konflikt sa Dačom, on je tebi rekao da on nešto ima da kaže šta si ti pričao 8.septembra? - upitao je Milan.

- Nema tu ništa, to je on izmislio, ja sam rekao da mogu da kažu šta god su hteli - rekao je Anđelo.

- Šta bi radije Boginja, jedna noć sa Anđelom ili plasman u Superfinale? - glasilo je pitanje.

- Plasman u superfinale - rekla je Boginja.

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Autor: N.B.