OVO JOJ JE JAKO ZAMERILA: Gledateljka osudla Boginju zbog jedne rečenice koju je uputila Staniji (VIDEO)O

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića.

Usledila su pitanja voditelja Darko :

- Filipe u kakvom si odnosu sa Sandrom Todić i Jovanom pevačicom?

- Ponekad, čujemo se i družimo - rekao je Filip.

Usledilo je novo uključenje, a Boginja je prokomentarisala Staniju:

- Meni su svi foliranti, Stanija je najveći folirat - rekla je Boginja.

- Ti si se izvinjavala Stanijinoj majci, jer si je vređala - rekla je gledateljka.

- Jesam, krivo mi je bilo ali smatram da je folirat - dodala jke Boginja.

- Ti si Staniji udarila na materinstvo - govorila je gledateljka.

- Ali ja njoj želim da se osvari kao majka, to nije uvreda, izvrćete gospođo moje reči - govorila je Boginja.

Autor: N.B.