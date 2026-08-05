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OVO JOJ JE JAKO ZAMERILA: Gledateljka osudla Boginju zbog jedne rečenice koju je uputila Staniji (VIDEO)O

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića. 

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Usledila su pitanja voditelja Darko :

- Filipe u kakvom si odnosu sa Sandrom Todić i Jovanom pevačicom?

- Ponekad, čujemo se i družimo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo uključenje, a Boginja je prokomentarisala Staniju:

- Meni su svi foliranti, Stanija je najveći folirat - rekla je Boginja.

- Ti si se izvinjavala Stanijinoj majci, jer si je vređala - rekla je gledateljka.

- Jesam, krivo mi je bilo ali smatram da je folirat - dodala jke Boginja.

- Ti si Staniji udarila na materinstvo - govorila je gledateljka.

- Ali ja njoj želim da se osvari kao majka, to nije uvreda, izvrćete gospođo moje reči - govorila je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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