OVO JOJ JE JAKO ZAMERILA: Gledateljka osudla Boginju zbog jedne rečenice koju je uputila Staniji (VIDEO)O

Neočekivano!
U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića.
Usledila su pitanja voditelja Darko :
- Filipe u kakvom si odnosu sa Sandrom Todić i Jovanom pevačicom?
- Ponekad, čujemo se i družimo - rekao je Filip.
Usledilo je novo uključenje, a Boginja je prokomentarisala Staniju:
- Meni su svi foliranti, Stanija je najveći folirat - rekla je Boginja.
- Ti si se izvinjavala Stanijinoj majci, jer si je vređala - rekla je gledateljka.
- Jesam, krivo mi je bilo ali smatram da je folirat - dodala jke Boginja.
- Ti si Staniji udarila na materinstvo - govorila je gledateljka.
- Ali ja njoj želim da se osvari kao majka, to nije uvreda, izvrćete gospođo moje reči - govorila je Boginja.
Autor: N.B.