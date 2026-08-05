Ne treba ti Aneli: Đukić dobio savet od gledaoca, evo šta mu je poručio (VIDEO)

Ovome se nije nadao!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića.

Ulsedilo je novo uključenje, a gledalac se obratio Filipu:

- Ne treba ti Aneli, ti si car, cepaj gde god možeš i kad možeš.Aneli i to je ludnica, ta njena porodica, Grofica haos - rekao je gledalaca.

- Rekla je Grofica za filipa kao zeta, dok se drži toga da budu drugari, top je - pročitao je Darko.

- Imam pitanje za Anđela, da li je hteo ove sezone da bude sam sve vreem - upitao je gledalac.

- Teško je to, šta god da smo planirali i govorili bilo je suprutno. Ja ove sezone nisam hteo da ulazim u veze i kombijacije koje nemaju perspektivu - rekao je Anđelo.

- To ti je bulo najpametnije - rekao je gledalac.

Autor: N.B.