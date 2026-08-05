Vanja Živić 'na aparatima'! Kačavenda i Žana uhvaćene zajedno, preplanule i bose, mame uzdahe svih prisutnih (FOTO)

Bivše drugarice Vanje Živić ponovo zajedno uživaju, ovoga puta na plaži, u suncu i moru.

Nekadašnje drugarice Vanje Živić, Milena Kačavenda i Žana Omina zajedno su na odmoru, odakle su objavile niz fotografija i pokazale da se ne razdvajaju.

One uživaju na plaži u piću i muzici, ali i mame uzdahe svih prisutnih preplanule i zategnute, dok se sunčaju na pesku.

Nema sumnje da će ovaj prizor dve bivše drugarice najviše zasmetati upravo Vanji, koja se žestoko posvađala sa obe, iako je i sa jednom i sa drugom nekada bila nerazdvojna.

Podsetimo, Živićeva je sada u vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem, sa kojim je Milena imala emotivni odnos, a pričalo se da je Vanja imala nešto i sa bivšim suprugom Žane Omnije, Bobancem.

Autor: R.L.