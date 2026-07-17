PLATIĆE I KAMATU: Kačavenda kipti od besa, rešila da Vanji utera dugove sudskim putem, pridružila joj se i Aneli! (VIDEO)

Zapištale sve janjuševe bivše zbog Vanje.

Vanja Prodanović postavila je naredno pitanje Ivanu Marinkoviću.

- Da li preferiraš belo ili žurto zlato, pitam zbog burme? - pitala je Vanja.

- Više volim belo, ali sam belo-žurto imao i nije mi donelo sreću. Ne znam gde ode dalje od Koteža, južnije je tužnije. Prebaci se kod Vukovog spomenika, a belo uvek. Vanja volim te! - rekao je Ivan.

- Aneli, kako ne vide da si prava žena? Nisi ti zaslužila da te zovu štek mama. Jedva velika gromada, moralna majka te podržava - rekla je Vanja.

- Nakaza teška! Nemam šta da odgovorim. Par učesnika mi je postavilo pitanje onako kako bi mi jedna osoba postavila, a ova me ne zanima - rekla je Aneli.

- Anđelo, da li možeš da mi obećaš da ćete ti i moj Marko čuvati našu Milkicu? Potresem se kad je tužna - pitala je Vanja.

- Ne mogu to da ti obećam. Lagodnosti na koje je ona navikla nisu dozvoljene. Čuvaću tvog Marka da ga ne napadne u superfinalu - rekao je Anđelo.

- Ja bih njoj želela da se ostvari kao majka, ali je rekla da više ne želi. Postoje tri osobe iz sezone, a Vanja je jedna od njih, bile su na sahrani moje majke, kod mene su zaslužili kredite. Ako misli da je ovo duhovito i smešno, a ja sam njoj pomogla u teškoj životnoj situaciji treba da je blam. Srećna sam što joj nisam platila operaciju d*peta, da se još nisam zavalila. Tebi i Marku želim sreću. Ona je mene izdala na najbezobrazniji način, sudski će odgovarati i platiće i kamate - rekla je Milena.

- Pitanje za mog Marka, šta mogu da očekujem po tvom izlasku, nagađam kao neki da ne budem iskorišćena? - pitala je Vanja.

- Samo ona može da me zove Marko, možeš da oekuješ nešto najlepše u životu - rekao je Janjuš.

- I bivša žena ga je zvala Marko - rekla je Milena.

- Čim ga zove Marko, nema emocija - rekla je Aneli.

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Autor: A.Anđić