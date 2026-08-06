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Šok! Nena Opozicija se hitno uključila u program, priznala da je duboko razočarana Borom Santanom, pa osetila njegov prekor na svojoj koži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nena Opozicija, gledateljka čiji jezik izaziva veliki strah među učesnicima ''Elite'', uključila se u emisiju ''Narod pita''.

Nena Opozicija, uključila se u emisiju ''Narod pita'', usled čega je istakla da se veoma razočarala u Boru Santanu i njegovo ponašanje, što je u njemu izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Nena Opozicija kraj telefona. Uki, javljam se zbog tebe, divan si. Boro, ti si se veoma loše pokazao u ''Eliti 9''. Mislim da ti svaka ona reč nije bila potrebna, svi oni postupci - kazala je Nena.

- Imala si ti opravdanje za mnoge, da ne pričam o Asminu, Comari, o mnogim učesnicima. Ti si bila fan Mikija Đuričića, njega si podržavala i za njega uvek lepu reč imala. Što se mene tiče, Neno, prijatno, Neno, sve si ti rekla - rekao je Bora.

- Milica je bila veoma teško kada je ušla, ne možeš da upoređuješ to - rekla je Nena.

Foto: TV Pink Printscreen

- I meni je bilo teško, mnogo teško. Neno, kad si takva, meni takva i nisi potrebna - rekao je Bora.

- Drmaju te kompleksi, očigledno, Neno. Nikada me nisi pozdravljala u čestitkama, a našla si da me kritijuješ - kazao je Bora.

- Jesam, ali samo na početku - rekla je Nena.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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