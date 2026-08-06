Ne želim da joj vidim traga, ni glasa: Bora odlučan da prekine svaki kontakt sa Anastasijom, nakon poniženja koje mu je priredila! (VIDEO)

U emisiju „Narod pita“ telefonskim putem uključila se gledateljka Coka iz Beograda, koja je uputila niz komplimenata na račun Bore Santane.

Tokom razgovora osvrnula se i na Anastasiju Brčić, priznajući da joj se njeno ponašanje ne dopada. Kako je navela, stekla je utisak da Anastasija često ulazi u nepotrebne sukobe i da zbog toga nije ostavila pozitivan utisak na nju kao gledaoca.

- Dobro veče, Coka iz Beograda kraj telefona. Moram da kažem da su Željko i Milica Mitrović istinski, veliki ljudi. Humanost njihova je velika, veliko srce imaju i svaka čast jer brinu o ljudima, koji su imali teške životne situacije, oni su zaista veliki ljudi, svaka im čast na tome - reklla je gledateljka, pa prokomentarisala goste u emisiji ''Narod pita''.

- Anastasija je osoba koja ne zna da zaćuti dok gledaoci pričaju, to je sramotno. Bora je osoba koja uvek ceni neke stvari, nikad neke stvari ne zaboravlja. Bora je veliki humanitarac, on je snimio jedan prilog za ''Red'' televiziju, koji se ticao mene i mog psa, ja sam slabovida osoba, a on je pokrenuo svest mnogima tim prilogom. Bora je ušao s velikim teretom, to je istina, ali da, njegove psovke ne opravdavam. Boro, da li misliš da bilo ko od nas, koji te podržavamo želimo ovo što si večeras od Anastasije doživeo? - kazala je gledateljka.

- Ne. Doživeo sam veliku sramotu i blam. Suzdržaću se nekih postupaka daljih, neću da odgovaram na to. Pokvarilo mi je sve to raspoloženje. Ne želim da joj vidim ni traga, ni glasa. Ona je najveći blam u mom životu. Ona je moj najveći poraz i sramota. Kada sam izašao iz rijalitija, video sam i da su najveći borci doživeli poraze. Nepobediva Argenzina je poražena, mnogi sportisti su poklekli. Ja ću na neke svoje postupke gledati kao na poraz, ali ću se iz toga izdići, jer sam ja veliki borac - istakao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.