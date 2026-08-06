Promenila boje poput semafora: Gledateljka uputila podršku Bori, Anastasija odmah reagovala, pa zapenila poput ekspres lonca! (VIDEO)

U emisiju ''Narod pita'', uključila se naredna gledateljka, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Bore Santane i Anastasije Brčić.

U narednom telefonskom uključenju u emisiji ''Narod pita'', gledateljka je podržala Boru Santanu, te mu je rekla da treba da ostane imun na Anastasiju Brčić.

- Dobro veče, Slađana kraj telefona. Boro, nije život jedna žena, samo naprad. Mlad si, lep, nemoj da se nerviraš. Anastasija ti nije potrebna, ona te bruka, ni kao drugarica ti takva žena nije potrebna. Boro, drži do sebe, nemoj da de prepucavaš sa njom. Nikada nisam videla da se neko nedolično ponaša prema tebi, kao Anastasija što sad to radi. Jesi imao neke loše postupke, ali Anastasija sa tim nastavlja sada - rekla je gledateljka.

- Ma jadan, kakva je ti mukica. Meni je Bora vređao celu familiju, sve, a onda sam ja negativan? On moja žrtva, kako da ne. Mene opisujete gospođo kao lošu osobu, a ja sam osoba koja ima neke svoje kodekse i jasno ponašanje, mene krivite, a šta je on? - rekla je Anastasija.

- Anastasija, ti si pokazala da ti je fitilj kratak, kao i da ne znaš da prihvatiš kritiku na svoj račun, što je jasno kao dan. Anastasija je prelepa, lepo izgleda, ali je mlada i nije svesna toga da mora da nauči da odogovori na lep način, a ne da se služi nekim svojim metodama. Mlada je, polako, ona će naučiti neke stvari vremenom, očigledno - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.