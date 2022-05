EVO OBJAŠNJENJA ZA SVE KOJI IMAJU DILEME! Zašto vidimo mesec u sred bela dana?!

Jedna od najranijih stvari koje naučite je da je Sunce velika žuto-bela kugla na nebu tokom dana, dok Mesec menja oblik i svetli noću. To je manje-više istina. Međutim, sigurno ste primetili kako se nekada pojavi usred dana.

Zašto se to dešava? Tokom dana ne možete da vidite nijednu zvezdu, ali Mesec je ponekad vidljiv. To je povezano s položajem meseca na nebu. Kako se Mesec vrti oko Zemlje, tako se i Zemlja okreće oko Sunca. Javljaju se percipirani "pokreti" Meseca i Sunca koje vidimo na nebu. I zato je Mesec direktno u ravni sa Suncem jednom mesečno, pa dobijamo pun Mesec.

To znači da se izdiže tačno onako kako zalazi Sunce, i obrnuto. Ostatak meseca (oko 29,5 dana) nisu tako precizno postavljeni, što znači da Mesec može biti "van" pre zalaska Sunca ili nakon izlaska, u zavisnosti od toga da li pre ili nakon punog Meseca . Najbolje vreme da vidite dnevni Mesec je kada je on pod uglom od 90 stepeni sa Suncem, odnosno kada je on u prvoj ili poslednjoj fazi tromesečja.

Za vreme mladog Meseca, kada ga ne možete videti noću, jer je njegova svetla strana okrenuta od Zemlje, Mesec je i dalje "van" tokom dana, ali je preblizu Sunca. Sunčeva svetlost ga u potpunosti skriva. Iako svetli, on ne pušta nikakvu svetlost sam od sebe, već odražava svetlost Sunca.

I dalje se pitate zašto tokom dana ne možete da vidite zvezde? "Space.com" tvrdi da zapravo možete, ali morate pažljivo da gledate. Mesec je dostŕ bliže Zemlji od bilo koje od tih zvezda, zbog čega izgleda svetlije. Ali tokom dana biste kroz dobar teleskop mogli da vidite više nebeskih tela, poput Venere, Jupitera i još neke zvezde.

