Osip, PROMENE na KOŽI, slabo VARENJE, GRČEVI: Probleme pravi jedna NAMIRNICA, svakodnevno je koristite

Ukoliko se nekontrolisano gojite i imate probleme odmah nakon obroka, vreme je da pronađete uzrok.

Ukoliko se nekontrolisano gojite, imate problema sa varenjem ili vam se javlja osip na koži, verovato je vreme da izbacite hleb iz ishrane. Uzmite ovo u obzir, jer ste verovatno osetljivi na gluten. Evo kako ćete znati da je upravo ovo u pitanju.

Imate grčeve u stomaku

Ako ste primetili da vas stomak boli nakon što ste pojeli sendvič ili obično pecivo, razmislite o daljoj konzumaciji jer bi to mogao biti znak osetljivosti na gluten. Nadutost, bolovi, proliv i zatvor simptomi koji se javljaju kod osoba osetljivih na gluten, a poznato je da hleb većinom sadrži gluten.

Osip

I osip može biti znak da ste osetljivi na gluten. Prema američkom Nacionalnom institutu za dijabetes, probavne i bubrežne bolesti, čak 10 posto ljudi koji imaju celijakiju razvit će dermatitis herpetiformis odnosno promene na koži koje se manifestiraju kao male tačkice i mehurići na leđima, zadnjicii, kolenima, vlasištu i laktovima.

Šećer u krvi

Poznato je da dijabetičari ne bi smeli jesti rafinirane namirnice pa im se tako preporučuje i hleb od cjelovitog zrna.

Gojite se

Prema istraživanju iz 2014. godine, objavljenom u časopisu "BMC Public Health", ako svakog dana pojedete dve šnite belog hleba u riziku ste od debljanja pa ako želite skinuti kilograme, odmah ga izbacite

Autor: Zorica Lazarević