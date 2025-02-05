I MOZAK STARI! Ovo je PRVI ZNAK starenja mozga koji ne smete da IGNORIŠETE, povezuje se sa jednom navikom

Mnogi veruju da je pad koncentracije jedan od prvih simptoma koji ukazuju na starenje mozga, ali istina je da je pad koncentracije daleko od prvih znakova.

Prvi znak starenja mozga je povećanje entropije. Iako se entropija vezuje za fiziku i predstavlja stepen nereda kojem sve na Zemlji teži, ipak u ovom slučaju entropija se tumači kao momenat kada sebi dozvolite ono što nikad pre ne biste dozvolili.

Na primer: Treba da ustanete u 6h ujutru i dok ste čitav život "skakali" na prvo zvono sata, sada dozvoljavate sebi da dremate i odlažete ustajanje iz kreveta.

Ako ste čitav život jeli za trpezarijskim stolom, sada ugađate sebi i sve češće jedete u dnevnom boravku ispred televizije.

I ovo je samo početak destruktivnog haosa.

Mozak se vrlo brzo navikava na ovaj haos. Prvi reaguje korteks frontalnog režnja, koji je odgovoran az procenu informacija i donošenje odluka.

Činjenica da frontalni režanj ne funkcionište kao pre, dešava se sledeće: osoba zapušta kuću, prestaje da baca stvari koje su za bacanje, a u kuću uvlači nepotrebne stvari.

Ubrzo kuća postaje skladište stvari pod nazivom "šta ako mi nekad zatreba", koje godinama skupljaju prašinu po sobama, tavanu, terasi, a onda i po čitavom životnom prostoru.

Ako ste se prepoznali u ovoj situaciji vreme je da se probudite. Ne dozvolite sebi da se opustite, da vam stalno bude udobno, da živite po ustaljenom režimu jer to je siguran put ka starosti mozga.

Autor: Z.L.