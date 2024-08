Iznenađujuće posledice apstinencije: Šta sve može da vam se desi ako nemate redovne intimne odnose

Studija Instituta Kinsi i Lavhonija iz 2021. pokazala je da svaki četvrti pripadnik generacije Z (rođeni između 1997. i 2012.) nikada nije imao seks. Štaviše, odrasli iz generacije Z imaju manje seksa od bilo koje generacije u istoriji - a stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do smanjenja njihovih genitalija. Dr Tara Suvinijatičajiporn, stručnjakinja za seks i veze, rekla je za Dejlimejl da muškarci koji su seksualno neaktivni mogu doživeti veoma retko stanje koje se zove atrofija penisa - gde tkivo penisa može da postane manje elastično i da se čak smanji za jedan do dva centimetra.

Fizičke i psihološke posledice

Dr Tara Suvinijatičajiporn je naglasila da nedeostatak seksa u trajanju od mesec ili više dana može izazvati povećan nivo stresa kod muškaraca i žena zbog seksualne frustracije, anksioznosti, depresije i problema s besom. Ovo može izazvati druge psihološke efekte i učiniti ljude sklonijim varanju i ljubomori.

Istraživanje Univerziteta u Kaliforniji iz 2024. pokazalo je da je 38 odsto mladih od 18 do 30 godina reklo da nisu imali seksualnog partnera u prethodnoj godini. Stručnjaci su upozorili da izbegavanje seksa nedeljama, mesecima ili godinama može imati štetne posledice po ljudski organizam.

Potreba za bliskošću i seksualnom aktivnošću

Većini ljudi su potrebni nežnost, dodir i seksualne veze sa drugima, a bez toga bi se vaše mentalno zdravlje moglo pogoršati, izazivajući anksioznost, depresiju i povećan nivo stresa. Tokom seksa oslobađaju se hormoni dobrog osećaja kao što su oksitocin – koji se još naziva i „hormon ljubavi“ – dopamin i serotonin, koji regulišu vaše emocije i poboljšavaju raspoloženje.

Dopamin je hemikalija koju mozak oslobađa da bi osećao zadovoljstvo, ali ako ga vaše telo ne proizvodi dovoljno, možete razviti nesigurnost i nisko samopoštovanje. Studija iz 2021. pokazala je da ljudi sa nezadovoljenim seksualnim potrebama mogu razviti frustraciju koja može dovesti do povećanja agresivnog ponašanja.

Fiziološki efekti nedostatka seksualne aktivnosti

Muškarci su pod većim rizikom od razvoja zdravstvenih problema kao što su atrofija penisa i rak prostate ako se dugo uzdržavaju od seksa. Istraživači veruju da se kancerogeni stvaraju u prostati tokom vremena, povećavajući rizik od raka, ali studije su otkrile da ejakulacija može da spreči to ispiranjem štetnih hemikalija koje se nakupljaju u semenu, kaže fondacija za urologiju.

Studija iz 2016. pokazala je da muškarci koji su ejakulirali najmanje 21 put mesečno imaju manji rizik od razvoja raka prostate od onih koji su ejakulirali samo četiri do sedam puta mesečno.



Vaginalna atrofija kod žena

Kada žena nema seks mesecima, to može izazvati vaginalnu atrofiju, čineći polni odnos neprijatnim i ponekad bolnim. Seksualna aktivnost povećava protok krvi, podmazivanje i elastičnost vaginalnog tkiva, ali bez toga žena može razviti vaginalnu atrofiju – kada tkiva postanu tanka i suva – što može skratiti vaginalni kanal te otežati penetraciju.

Generacija Z i nova pravila seksualnosti

Čini se da generacija Z redefiniše šta seks zaista znači i kako bi mogao da izgleda za svakog pojedinca. Istovremeno, njihova manja potreba za seksualnim kontaktom stvara i zdravstvene probleme koji su do sada bili izuzetno retki. STudije još nisu pokazale koji su uzroci što mladi u punom naponu snage izbegavaju da imaju seksualne odnose, uprkos tome što to veoma škodi zdravkju.

