Ako imate ovu vrstu jastuka, menjajte ga uskoro: Ovo su znaci da vam više nisu dobra podrška za kvalitetan san.

Stručnjaci savetuju kada je vreme da ga promenite.

Pošto nam je cele noći glava na jastuku, ključno je da jastuci budu dobri i kvalitetni ali i efikasni. Posle nekoliko godina korišćenja, jastuci mogu da se istanje, postanu kvrgavi ali i počnu da dobijaju neprijatan miris. To je način da treba da ih menjate.

Stručnjaci daju predlog i savet kada treba da menjate jastuke. Pre svega, zašto bi trebalo da ih menjate?

Zbog preteranog i čestog korišćenja, jastuci mogu da akumuliraju mnogo prašine, peruti pa i vlasi kose. Ta prašina koja se nađe na jastuku može da privuče i grinje kao i druge alergene čineći ih smrdljivim. Takođe, to punjenje u jastuku se vremenom može "istopiti" što dovodi do loše podrške za vašu glavu.

Koji jastuci najduže traju?

Jastuci punjeni perjem traju najduže od svih jastuka, piše "The spruce". Mnogi pernati jastuci mogu da traju i do tri godine, zahvaljujući činjenici da se lako mogu ponovo "srediti" i očistiti nežnim prolaskom kroz mašinu za pranje i sušenje.

Nažalost, jastuci od poliestera su jedni od najmanje izdržljivih jastuka, traju samo oko godinu dana pre nego što njihov kvalitet i podrška počnu ozbiljno da opadaju. To je zbog njihovog jeftinog punjenja, koje ne podnosi dobro ponovljeno habanje.

Jastuci od memorijske pene moraju da se menjaju svake dve do tri godine. To je zato što pena u njima može da se razbije i stisne tokom vremena, što dovodi do manje podrške.

Autor: Iva Besarabić