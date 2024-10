Mamurluk - Kako preživeti dan posle

Često preteramo sa alkoholom tokom dočeka Nove godine ili raznih drugih proslava. Ponese nas atmosfera, muzika, hrana, a i tu je koja čašica više.

Tada obično zaboravimo da se hidriramo i koliko god provod bio nezaboravan, dan posle je zapravo noćna mora - glavobolja, mučnine i osećanje da nam nije ni do čega. Za mamurluk leka nema, a jedino što možemo tada da uradimo jeste da se hidriramo vodom i popijemo šumeću tabletu magnezijuma, savetuju lekari.

Kada uveče preteramo sa hranom i pićem, onda naporni mamurluk mnogima obeleži jutra. Posle večere gde nismo bili obazrivi sa vinom ili rakijom, dan nas sačeka sa bolom u glavi i mučninom. Iako leka za ovo stanje nema, ne bi bilo loše da se odmorimo i pojačamo unos tečnosti - i to ne bilo koje tečnosti, već samo vode.

- Idelna situacija bi bila da smo uz alkohol pili vodu i jelu dosta ugljenih hidrata. Ako to nismo uradili, preostaje nam da mamurluk lečimo tako što ćemo piti vodu. Takođe, preporučljivo je da uzmemo šumeću tabletu magnezijuma, jer u ovakvim situacijama smanjuje premor mišića - navode lekari.

Rasol, žumance, kompot od kajsije ne pomažu kod mamurluka

Često čujemo da kod mamurluka pomažu pržena jaja, kompot od kajsije, banane, pa čak i konzervirana riba. U Srbiji, mnogi se kunu da rasol, odnosno slana voda iz kiselog kupusa, otklanja mamurluk. Ipak, lekari kažu da za ovakve tvrdnje ne postoje naučni dokazi.

- Kruže priče da ova ili ona hrana pomaže kod mamurluka. Svaki narod ima svoje preporuke za ishranu u tim situacija - kod nas je rasol, u Meksiku kažu da su to kajsije. Ipak, nema potvrde studijama da to pomaže, već sve ovo ima zapravo placebo efekat i ja to ne bih potcenila", naglašavaju lekari.

Kafa i brufen samo pogoršavaju situaciju

Previše alkohola dovodi i do širenja krvnih sudova i time uzrokuje glavobolju. Neravnoteža elektrolita i dehidracija doprinose da nam "glava puca". Taj nesnošljiv bol se ne leči šoljom kafe, kafetinom ili brufenom. Zapravo oni samo mogu da pogoršaju stanje - kafa zato što je jak diuretik, a tableta brufena može da "nagrize" želudac.

- Situacija sa brufenom ili kafetinom pogoršava stanje. Alkohol nadraži sluzokožu želudca i onda em što može da nas boli stomak, em bol u glava neće prestati. Takođe, nikako ne bi trebalo piti kafu, jer je ona diuretik, što znači da će dodatno pojačati glavobolju", naglašavaju lekari.

Autor: Dalibor Stankov