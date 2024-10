Nikada nećete smršati ako imate ovih pet navika: Fitnes trener otkriva šta je to što je pogubno za liniju

Gubitak kilograma nije jednostavan, brz ni lagan proces. Zahteva puno rada, posvećenost, snažnu motivaciju i plan koji je prilagođen vašim potrebama. Bez obzira na to da li tek razmišljate o mršavljenju ili ste već u tom procesu, određene navike mogu značajno uticati na vaš uspeh.

Kako je za portal Eat This, Not That izjavila lična trenerka Viktorija Brejdi, postoje navike koje mnogi od nas imaju, a koje negativno utiču na uspeh mršavljenja. Ona naglašava da, ukoliko posedujete ove navike, verovatno nećete uspeti da izgubite kilograme.

Evo pet navika koje je izdvojila:

Bezumno jedenje ili grickanje

Prema trenerki, nesvesno jedenje i grickanje siguran su način da usporite napredak u mršavljenju. Razlog je to što ne pratite unos kalorija, što može dovesti do prejedanja.

„Bez obzira na to da li jedete zdravu hranu ili ne, previše bilo čega može loše uticati na telo. Kontrolišite porcije kako biste imali pregled nad unosom kalorija tokom dana i smanjili prejedanje“, kaže trenerka.

Preskakanje obroka

„Preskakanje obroka stavlja telo u takozvani 'režim preživljavanja', što znači da telo zadržava kalorije kako bi sačuvalo energiju“, objašnjava Brejdi i dodaje: „Pored toga, veća je verovatnoća da ćete zbog gladi doneti loše prehrambene odluke, poput zaustavljanja u restoranu brze hrane jer je to najbrža opcija.“

Unosite previše kalorija kroz piće

Bez obzira na to da li pijete voćni sok ili čašu omiljenog vina, važno je znati da pića mogu biti prepuna dodatnih kalorija.

„Mnogi ljudi ne shvataju koliko kalorija se krije u većini pića, posebno zbog velike količine šećera koja poboljšava njihov ukus. Prekomeran unos šećera ne samo da može dovesti do povećanja telesne mase, već i usporiti metabolizam, naročito kada se konzumira alkohol“, pojašnjava trenerka.



Nedovoljno spavate

Nikada nemojte potceniti važnost kvalitetnog sna i oporavka posle treninga. Istraživanja pokazuju da, što manje spavate, veća je verovatnoća da ćete dobiti na težini.

„Vaše telo nema vremena da se oporavi, što narušava hormonalnu ravnotežu i pojačava apetit, jer telo traži ugljene hidrate i kaloričnu hranu kada je uskraćeno za san. Takođe je važno napomenuti da su dani odmora ključni, a preterano vežbanje može dovesti do zastoja u mršavljenju i povećati rizik od povreda“, dodaje Brejdi.

Dajete prednost vežbanju u odnosu na ishranu

Vežbanje je važan deo svakog programa za mršavljenje, ali ključno je naći balans između vežbanja i pravilne ishrane.

„Ovde dolazi pravilo 80/20 za mršavljenje. Gubitak kilograma zavisi 80% od ishrane, dok se 20 odsto odnosi na fizičku aktivnost. To znači da ne možete nadoknaditi lošu ishranu vežbanjem. Bez obzira koliko dugo vežbate, ako je vaša ishrana bogata kalorijama, nećete smršati. Morate sagoreti više kalorija nego što ih unosite, a malo ljudi shvata da mali procenat kalorija sagorite kroz vežbanje“, zaključuje trenerka.



Autor: Jovana Nerić