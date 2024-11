OPREZ - NE UZIMAJTE OVE LEKOVE NA SVOJU RUKU: Medikamenti protiv prehlade mogu da dovedu do ozbiljnih zdravstvenih problema

Sezona gripa i drugih respiratornih infekcija uveliko je počela.

Većina inficiranih oporavak obezbeđuje brojnim lekovima protiv prehlade, što i jeste savet lekara. Ali, kada je o srčanim bolesnicima reč, kao i o onim koji boluju od hipertenzije, čira na želucu i dvanestopalačnom crevu, kao i onima sa bolestima bubrega, savetuje se oprez jer medikamenti protiv prehlade mogu da obore temperaturu ili otpuše nos, ali da pogoršaju opšte zdravlje.

- Lekovi protiv prehlade, većinom kao aktivne sastojke sadrže antipiretike i simpatomimetike. Ove supstance mogu da uzrokuju neželjena dejstva, pre svih, kod srčanih bolesnika - kaže profesor dr Slobodan Janković, farmakolog Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.

Kako objašnjava naš sagovornik, antipiretici su lekovi koji snižavaju telesnu temperaturu, smanjuju bolove i upalu u organizmu, a simpatomimetici su lekovi koji imitiraju aktivnost našeg simpatičkog nervnog sistema, koji inače ubrzava rad srca, podiže krvni pritisak i smanjuje protok krvi kroz ruke i noge.

- Osoba koja je inače zdrava, odnosno nema hronična oboljenja, kada ima prehladu i uzme ove lekove, obično neće imati neželjena dejstva, ali će svakako osetiti da joj srce brže kuca, temperatura će pasti i osećaće se bolje - priča profesor Janković. - Međutim, pacijenti koje imaju bolesno srce, na primer anginu pektoris, preležan infarkt srca, ugrađene stentove u koronarne arterije srca i slično, ili imaju povišen krvni pritisak, kada uzmu ove medikamente mogu da imaju pogoršanje. Zbog ubrzanog rada i veće potrošnje kiseonika može se provocirati napad angine pektoris, a zbog suženja krvnih sudova može doći do povećanja ionako visokog krvnog pritiska. Drugo, neki antipiretici mogu oštetiti sluzokožu želuca i provocirati krvarenje, a posle duže primene slabe funkciju bubrega.

Raste broj obolelih

VIRUS gripa ove sezone registrovan je u Srbiji teačno pre mesec dana. Kako pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Beograda, on još nije zvanično registrovan na područiju prestonice, ali su u porastu oboljenja slična gripu. Prema izveštaju ovog Zavoda, u periodu od 28. oktobra do 3. novembra na teritoriji grada od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 10.945 osoba sa brojem novoobolelih od 650,94 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 677 ili 0,26 novoobolelih na 100.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju od 21. 10. do 27. 10. broj obolelih od ARI je manji za 11,5 odsto, a broj obolelih od OSG je veći za više od 27 odsto.