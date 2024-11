Devojka se vratila sa festivala sa glavoboljom i preminula par sati kasnije: Slomljena majka upozorava

Majka po imenu Alison God (48) doživela je bol od koje strahuje svaki roditelj. Njena 19-godišnja ćerka Livija Vilson vratila se jedne večeri sa muzičkog festivala, a osim glavobolje ništa nije bilo čudno.

Otišla je u krevet nakon što se pozdravila sa majkom i više se nikada nije probudila. Kasnije, porodica je saznala uzrok njene smrti. Naime, preminula je od soja meningitisa samo nekoliko sati nakon što se požalila na najgoru glavobolju koju je ikada osetila. Slomljena majka želi da se čuje o ovome i odmah je obavestila Svetsku zdravstvenu organizaciju u nadi da će sprečiti da se ikome desi meningitis tipa B. Testovi su kasnije otkrili da je Livija preminula nakon što se zarazila bakterijskom infekcijom - koja izaziva iznenadnu upalu tkiva oko mozga i kičmene moždine.

Vakcine koje štite od meningokoknog meningitisa tipa B, takođe poznatog kao MenB, daju se bebama do jedne godine u tri odvojene doze.

- Boli me kada zna da postoji ova vakcinacija. Ubija me to, ali šta sam mogla da učinim da je zaštitim?

Međutim, 15. juna uveče bi nažalost bilo poslednji put da vidi svoju ćerku živu.

- Tog vikenda je bila na festivalu, ali se poslednje veče nije zadržavala jer je morala da radi sutradan. Popila je lek za temperaturu, otišla u krevet i to je bilo to. Sledećeg dana je došla hitna pomoć, a onda je došla policija - navodi ona.

Meningitis se obično prenosi na osobu putem sluzi ili pljuvačke od osobe koja nosi virus, ali nema simptome. Ovo može doći, na primer, od deljenja pića, hrane, pribora ili četkica za zube. Alison je rekla da je bilo izuzetno teško saznati kako je njena ćerka koja je "volela život i bila izuzetno društvena" tako iznenada preminula.

- Trebalo je mnogo vremena da se otkrije šta je to izazvalo, a mi smo pitali "da li je patila i da li je bolovala" i pokušali su da objasne da je to tako brzo sa mozgom.

Trudimo se da živimo dalje, ali nikada više ništa neće biti isto - navodi ona i upozorava sve da vode računa i na vreme se vakcinišu iako je ovakav tip redak, nije ništa manje opasan.

Autor: Marija Radić