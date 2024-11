Ove simptome je imala pre nego što joj je otkriven rak: Lekari Jeleni govorili da pije dosta tečnosti i da koristi kreme, a onda je otkrila ovo (VIDEO)

Jelena, koja je obolela od Hočkinovog limfoma, malignog oboljenja limfocitnog tkiva, ispričala je koje je simptome imala pre nego što je saznala da je bolesna.

Rak je jedan od najvećih neprijatelja ljudskog zdravlja, a od ove bolesti u Srbiji godišnje oboli oko 42.000 ljudi.

- Prvi simptom koji sam najranije primetila je bila uvećana vrednost CRP. Referentne vrednosti se obično kreću od 0 do 5, zavisi i od laboratorije u kojoj radite, a moja vrednost je mesecima iznosila od 40 do 50 - ispričala je Jelena na Tik Toku gde ima nalog "virgo0109986".

Kaže da doktori u početku tome nisu pridavali preveliki značaj:

- Govorili su mi da sam mlada, da to može da bude od bilo čega, od upale zuba, na primer, od bilo kog upalnog stanja u organizmu.

Međutim, pojavio se i drugi simptom, ali lekari ni tada, priča Jelena, nisu posumnjali da je u pitanju rak.

- Drugi simptom je bio nesnosan svrab kože, celog tela bukvalno, uključujući i uši, šake, i stopala... Dermatolozi su rekli da je to od suve kože. Bio je neki jesenje-zimski period, pa su povezali sa tim. Rečeno mi je da pijem dosta tečnosti, koristim kreme, kortikosteroide, sirupe za alergiju i slično. Međutim, apsolutno ništa nije pomagalo - priseća se Jelena.

I tako su prolazili meseci... Nakon toga su se pojavile i ranice koje se kad prokrvare pretvore u kraste.

- Uglavnom je to bilo na nogama, tačnije oko gležnjeva. I sledeći simptom koji me je definitivno naterao da posetim lekara i da shvatim da nešto ozbiljno nije u redu jeste - kašalj. Ali, to nije bio običan kašalj već kašalj koji me je budio u toku noći. I kada krenem da kašljem bukvalno se jedva povratim. Bude slično gušenju i traje dobrih 10 sekundi tokom kojih se borim za vazduh - ispričala je ona.

Nakon što se taj kašalj pojavio nekoliko puta otišla je kod lekara opšte prakse, izvadila krv, CRP joj je tada bio 120. Imala je i temperaturu koja ju je danima pratila.

- Nije bila nešto visoka, otprilike nekih 37,2, 37,3. Lekar opšte prakse mi je odmah dao uput za pulmologa. Kada sam otišla kod pulmologa, ona je tražila da snimim pluća, pošto ništa nije čula, ali bilo joj je sumnjivo. Kada su rezultati rendgena bili gotovi, na njima se videla senka, i to baš onako velika, iznad grudnog koša.

Hočkinov limfom (HL) je, inače, maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem karakterističnih ćelija poznatih kao Rid-Sternbergove ćelije, što dovodi do bezbolnog progresivnog uvećanja limfnog tkiva (najčešće limfnih žlezda).

Simptomi se kod pacijenata, kao i kod svih bolesti, razlikuju.

- Simptomi koji su svojstveni za limfom su još i povećana telesna temperatura, noćno znojenje, koje ja nisam imala, i neobjašnjen gubitak težine koji takođe nisam imala - objašnjava ova mlada devojka koja je u opisu snimka dodala da "uvek treba da osluškujemo svoje telo i glasove koje nam šalje".

- Ne ignorisati simptome već istraživati i istrajati do kraja dok se ne otrije uzrok i posledica nekog stanja. Ne zapustiti i ne misliti da ce proći. Nešto prolazi samo od sebe ako je bezazleno, ali ako ne prolazi i pogoršava se - znaj da je to znak da treba da ideš dalje, da ne čekaš da prođe još više vremena, jer ono, nažalost, ne radi u tvoju korist. I šta god da je - ne plaši se, od boga je. A on će ti dati potrebnu snagu za hrabrost u borbi koja ti predstoji - zaključuje Jelena.

Autor: Marija Radić