Srpski lekari operisali dete četiri i po sata! Devojčici (5) se rak štitne žlezde proširio do grudnog koša, evo šta je danas čeka!

Petogodišnja devojčica koja je imala uznapredovali karcinom štitne žlezde koji je zahvatio ceo vrat i počeo da se širi ka grudnom košu operisana je pre sedam dana na Institutu za majku i dete.

Ovo je prvi put da je u našoj zemlji urađena ovako komplikovana hirurška intervencija, otklanjanja takvog tumora kod deteta.

Pre nedelju dana, zdravstveni tim dve ustanove - Instituta za onkologiju i Instituta za majku i dete uradio je prvu od dve operacije: devojčica će danas biti operisana još jednom. Operativni zahvat je podeljen u dva dela, zato što bi odstranjivanje tumora u jednoj intervenciji bilo rizično za dete.

Operacija trajala četiri i po sata

Prema rečima dr Marka Jevrića, hirurga Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, prva operacija je trajala četiri i po sata.

- S obzirom na uzrast deteta, ovo je jedan dobar primer saradnje dve institucije. Radi se o devojčici uzrasta pet godina sa papilarnim karcinomom štitaste žlezde koje je otkriveno lokalno u uznapredovalom stadijumu. Obzirom da tako mala deca loše tolerišu ekstenzivnu hirurgiju, odlučili smo se za hiruršku intervenciju u dva akta. Jednu smo uradili pre sedam dana, koja je prošla dobro, bez ikakvih komplikacija, korišćenjem neuromonitoringa, objašnjava dr Jevrić za Javni servis.

Danas druga operacija

Za danas je planirana druga operacija, takođe uz neuromonitoring, a uz očuvanje funkcije nerava za glasnice, što je, dodaje ovaj doktor, veoma bitno za dete u ovom uzrastu kako ne bi imalo problema sa glasom. Očekuje se da će trajati oko tri sata.

- Dete je dobro pripremljeno, prva operacija protekla je praktično bez komplikacija, bez ikakvih gubitaka, tako da se nadamo da će i ovaj drugi deo danas proteći savršeno, iskren je dr Jevrić.

Kako je istakao, prognoza kod dece nakon hirurgije i terapije je dobra, preživljavanje je preko 98 odsto.

Najveći problem koji može da nastane nakon ove operacije je hipokalcemija jer je očuvanje paratiroidnih žlezda kod dece je teže.

- One su manje, teže prepoznatljive intraoperativno, tako da je to jedna glavna komplikacija koju mi treba da predupredimo nekom preciznom hirurškom tehnikom i očuvanjem paratiroidnih žlezda, a odstranjivanjem malih komadića tkiva da bismo bili onkološki sigurni. Tako da se nadam da će i to dobro proći uz adekvatnu pripremu, nada se dr Jevrić.

Posebnim uređajem čuvaju strukturu nerava

O važnosti neuromonitoringa tokom ove zahtevne hirurške intervencije govorio je profesor doktor Aleksandar Vlahović, direktor Klinike za hirurgiju, Institut za majku i dete.

- Ono što ja želim da naglasim je da je ovo prva takva intervencija koja je urađena na ovim prostorima da se dete u tom uzrastu operiše uz korišćenje neuromonitoringa i na to smo veoma ponosni. Taj aparat je važan zato što se svi parametri prate, odnosno funkcije nerva koje su u tom delu vrata kako ne bi bilo oštećenja. Pa ako zamislite jedan prostor koji je veoma mali i na tom prostoru imate ogroman tumor koji se praktično prostire kroz sve vitalne strukture nerva, u tom uzrastu su izuzetno tanki i praktično u nekim slučajevima veoma teško ih je registrovati. Onda ovaj aparat ima ogroman značaj, jer mi na taj način registrujemo poziciju nerva, sačuvamo ga i to je ono što je važno u postoperativnom toku, pojasnio je prof. dr Vlahović.

Petogodišnja devojčica iz Beograda jedna je od dece koje u Srbiji oboli od nekih malignih bolesti. Na godišnjem nivou to je više od 350 dece sa raznim malignim bolestima.

Autor: Aleksandra Aras