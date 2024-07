Besplatni pregledi širom Srbije! Bez zakazivanja i knjižice možete proveriti rad štitne žlezde, ali obaviti i OVE PREGLEDE

Gotovo 95.000 građana Srbije je pregledano tokom tri dana akcije besplatnih preventivnih pregleda, a kod 10 odsto pacijenata, bez ikakvih simptoma, otkrivena su različita oboljenja. I ove nedelje akcija se nastavlja u više od 160 zdravstvenih ustanova širom zemlje, te građani mogu da obave niz pregleda, između ostalog, da provere rad štitne žlezde.

Domovi zdravlja, opšte bolnice, klinički i kliničko-bolnički centri širom Srbije otvoreni su jutros od 8 sati za besplatne preventivne preglede. Svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, danas će biti u prilici da bez zakazivanja i uputa, obave pregled:

kod specijaliste endokrinologije

urade ultrazvuk štitne žlezde

izmere krvni pritisak

urade EKG

provere nivo šećera u krvi

kompletnu krvnu sliku u laboratorijama.

Lista zdravstvenih ustanova koje učestvuju u akciji, kao i vrste pregleda koji se obavljaju u svakoj ustanovi, istaknute su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zdravlja.

Za tri dana pregledano skoro 95.000 građana

Ovo je četvrta akcija preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja. Tokom prethodne akcije, 16. juna, pregledano je čak 38. 598 građana u više od 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije, i nikada u istoriji nije bilo ovoliko građana na pregledima u jednom danu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja koje je organizuje besplatne preventivne preglede u cilju prevencije i rane dijagnostike bolesti.

Podsećanja radi, u prvoj akciji 19. maja, oko 23 hiljade građana obavilo preventivne preglede, a kod njih 1.800 uočene su zdravstvene nepravilnosti i poslati su na dalju dijagnostiku i lečenje.

Nedelju dana kasnije, 26. maja, pregled je obavilo ukupno 31. 131 građanin, a više od 2.400 pregledanih je upućeno na dalju dijagnostiku i lečenje. Tog dana je akcenat bio na fizijatrijskim pregledima dece, kao i na pulmološklim pregledima, a samo u UKCS je tada 6 tumora pluća dijagnostikovano.

Ministarstvo zdravlja i ovim putem poziva građane da učestvuju u nedeljnoj akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

- Na ovaj način, Ministarstvo zdravlja ispunjava obećano građanima, da će pratiti njihove najvažnije potrebe, pa iako je sezona godišnjih odmora, i ovog vikenda biće sprovedena akcija besplatnih preventivnih pregleda - navodi se u saopštenju.

Dolazili bez tegoba, otkrivene im ozbiljne bolesti

Koliko je bitna, prevencija, upravo su dokazali prethodni preventivni pregledi, tokom kojih su građanima koji nisu imali nikakve tegobe otkrivena ozbiljna stanja i bolesti. Od "bombe" u stomaku, odnosno aneurizme trbušne aorte, preko astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, do tumorskih promena sa metastazama...

Metastaze bez simptoma

Kako je izjavio direktor KBC Zemun Dragoš Stojanović jednoj ženi je u nedelju na preventivnom pregledu otkrivena tumorska promena na plućima sa metastazama. Žena, koja nije imala nikakve tegobe, odmah je upućena na dalju dijagnostiku.

Dr Stojanović je izrazio nadu da je u pitanju početna faza, te da su promene sasvim slučajno otkrivene jer žena nije imala nikakve tegobe.

- Pacijentkinja nije imala posebne tegobe, a pušač je. Nažalost u toku ovih pregleda postojala je sumnja na neke promene na plućima. Urađen je skener i nažalost je pronađena tumorska promena na plućima sa metastazama, a ona je upućena na invazivniju dijagnostiku - rekao je dr Stojanović.

Tokom prvih preventivni pregleda, jednom Beograđaninu, Dragoljubu Trifunoviću je otkrivena anuerizma trbušne aorte u KBC "Bežanijska kosa" odakle je odmah upućen u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kako je on ispričao on nije nije imamo nikakve bolove niti bilo koji simptom koji bi ukazao da on ima takozvanu bombu u stomaku.

- Nikada nisam osetio simptom, bol u stomaku koji bi ukazivao da imam nešto ovako. Ja inače imam druge probleme, i eto. Krenule žena i ćerka na pregled pa sam i ja na njihov nagovor, i ispostavilo se da imam i ovo u stomaku. Hvala Bogu, pa sam došao - rekao je Dragoljub "Blic", koji je nakon pregleda upućen da se javi lekarima na Drugoj hirurškoj klinici kako bi mu se zakazala operacija.

Anurizma mala ali preteća, ili velika a bezbolna

Slobodan Dželebdžić, specijalista urgentne medicine Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) tim povodom je izjavio za "Blic" da je trbušna aneurizma kao neka bomba u stomaku, i da je zato bitan preventivni pregled, a kako je istakao pogotovo treba da ga urade pacijenti koji imaju hipertenziju, odnosno visok krvni pritisak.

- Svaka aneurizma veća od 40 milimetara treba da bude podvrgnuta daljoj dijagnostici. Nakon te dijagnostike se u saradnji sa vaskularanim hirurzima odlučuje o daljem lečenju. Nekada aneurizma može da bude mala ali preteća, ili velika a bezbolna - objasnio je doktor Dželebdžić.

I obična krvna slika mnogo otkriva

I danas će se građanima proveravati kompletna krvna slika i laboratorija.

Rukovodilac poliklinike u UKCS prim. dr Snežana Polovina rekla je ranije za "Blic" da krvna slika može da pokaže da li je pacijent malokrvan ili ima suviše veliki ili mali broj krvnih zrnaca.

- Iz obične krvne slike možemo da saznamo da li je neko malokrvan, da li ima suviše mali ili suviše veliki broj belih krvnih zrnaca ili nekih od podvrsta belih krvnih zrnaca, sklonost ka krvarenju... Od obične krvne slike mi možemo da saznamo da li pacijent ima neko oboljenje koje je sistemskog karaktera i koje može pravovremeno da se dijagnostikuje -objasnila je dr Polovina

Autor: Snežana Milovanov