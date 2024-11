Koji karcinom izaziva najjači bol i u koje doba dana je najintenzivniji

Pet vrsta karcinoma izaziva najjači bol, koji se u početku javi pa nestane, ali, kako vreme prolazi i tumor se širi – taj bol postaje konstantan

Bol koji izaziva karcinoma oseća više od polovine svih pacijenata obolelih od raka i najčešće ima veze sa vrstom maligniteta, lokacijom tela na kojoj se karcinom razvio i progresijom bolesti. Mnogi pacijenti sa rakom trpe bol duže vreme, ali etiologija bola uzrokovana karcinomom i dalje ostaje nepoznata. Ipak, medicina izdvaja 5 vrsta karcinoma koji izazivaju najintenzivniji bol.

Koji karcinom izaziva najjači bol i od čega zavisi stepen bola?

Rak može da se razvije na kosti ili proširi na kost, a karcinom kosti je najbolniji tip raka. Bol može da bude uzrokovan tumorom koji pritiska nerve oko kosti. Kako se veličina tumora povećava, on može da oslobodi hemikalije koje iritiraju područje oko tumora.

Stepen bola zavisi od različitih faktora kao što su:

Vrsta raka

Stadijum raka, da li se proširio i metastazirao

Tolerancija na bol

Druga zdravstvena stanja koja čovek možda ima

Vrsta tretmana i terapije koje pacijent prima.

Ljudi sa stadijumom IV raka imaju najveći stepen bola od raka. Pored toga, najjači bol izaziva i operacija raka i tretmani.

Karcinom izaziva jak bol u slučaju kompresije kičmene moždine. Kada se tumor proširi na kičmu, može da pritisne nerve kičmene moždine što dovodi do kompresije kičmene moždine. Simptomi su uglavnom bol u leđima ili vratu, a zatim slede utrnulost ili slabost.

Operacija raka takođe može da izazove jake bolove. Većina bolova nestaje nakon nekog vremena. Međutim, neki ljudi mogu da osećaju bol koji traje mesecima ili godinama.

Terapija zračenjem izaziva bol, koji se ponekad povlači. Hemoterapija može izazvati bol i utrnulost prstiju na rukama i nogama koja se naziva periferna neuropatija.

Karcinom kostiju je vrsta raka koji izaziva najjači bol

– Bol od raka je složen patološki proces. Maligne ćelije proizvode medijatore koji regrutuju i utiču na druge ćelije u mikrookruženju raka, uključujući nerve i imune ćelije. Bol od raka, u poređenju sa inflamatornim i neuropatskim bolom, izaziva poseban skup neurohemijskih promena u kičmenoj moždini i čulnim neuronima. Sada prepoznajemo da karcinomi i neuroni deluju recipročno jedni na druge – objašnjava dr Brian L. Schmidt, profesor na New York University College of Dentistry and School of Medicine.

– Rak kostiju je jedan od najbolnijih karcinoma. Faktori koji izazivaju bol u slučaju raka kostiju evoluiraju i menjaju se sa progresijom bolesti. Mnogi tipovi karcinoma često metastaziraju u više kostiju gde mogu da izazovu značajan bol koji menja život. Kada ćelije raka metastaziraju na kosti, one stvaraju bol direktnom povredom nervnih vlakana i izazivanjem senzibilizacije i aktivacije senzornih i simpatičkih nervnih vlakana koja inerviraju kost – kaže dr Patrik Mantih, profesor farmakologije na University of Arizona.

Svi karcinomi imaju potencijal da izazovu bol

Bol je čest simptom raka i svi karcinomi imaju potencijal da izazovu bol. U stvari, procenjuje se da će oko 66 procenata ljudi sa rakom u nekom trenutku osetiti bol. Onkolozi navode da svi karcinomi mogu da izazovu bol, ali neki, kao što su oni koji utiču na kosti ili pankreas, su najbolniji.

Prema National Cancer Institute mlađi pojedinci imaju veću verovatnoću da dožive bol od raka, a ljudi sa uznapredovalim rakom doživljavaju jači bol. Kada sam rak izaziva bol, to je često zbog tumora koji pritiska druge organe, kosti ili nerve. Tumori se takođe mogu proširiti na druga područja, kao što su kičmena moždina i kosti, što takođe dovodi do bola.

5 karcinoma izaziva najozbiljniji bol

U grupu karcinoma koji izazivaju jak bol spadaju:

Rak kostiju – Rak kostiju nastaje u kostima i to je primarni rak kostiju, i zapravo je prilično redak kod odraslih. U stvari, čini samo 0,2 procenta od svih vrsta karcinoma. Često, kada neko ima rak kostiju, to je zapravo zbog karcinoma koji se proširio na kosti sa druge lokacije u telu, najčešće zbog raka dojke, raka pluća i karcinoma prostate. Bol je jedan od glavnih simptoma raka u kostima. Često počinje kao tup bol koji se javlja pa nestane i obično je najjači noću. Na kraju, bol može postati konstantan.

Rak pankreasa – Rak pankreasa je karcinom organa koji proizvodi enzime koji su važni za varenje. Takođe pomaže u regulisanju šećera u krvi. U ranim stadijumima, rak pankreasa može da bude asimptomatski. Zbog toga se oko 80 procenata tumora pankreasa otkriva u kasnoj fazi. Kada su simptomi prisutni, to su najčešće bol u stomaku ili leđima, žutica i gubitak težine. Bol od raka pankreasa može da bude ozbiljan zbog tumora koji pritiska okolne nerve, kičmu ili organe u stomaku, poput jetre ili creva.

Rak glave i vrata – Rak glave i vrata su karcinomi koji se razvijaju na usnama, u ustima, u grlu, u govornoj kutiji (larinksu), nosu, sinusima i u pljuvačnim žlezdama. Simptomi raka glave i vrata mogu da zavise od njihove specifične lokacije, ali često uključuju bol. Kao i druge vrste raka, bol je često posledica tumora koji pritiska okolne nerve i strukture. Bol može da bude pojačan u glavi i vratu, jer to područje ima veliki broj nerava. Pored toga, glava i vrat sadrže mnoge strukture koje se nalaze unutar relativno malog prostora.

Rak mozga i kičmene moždine – Mozak i kičmena moždina čine centralni nervni sistem koji prikuplja, obrađuje i reaguje na senzorne informacije prikupljene iz tela i okoline. Zamislite to kao kontrolni centar našeg tela. Tumori oko mozga ili kičmene moždine mogu izvršiti pritisak na okolne nerve i strukture, što dovodi do bola. Ovo takođe može izazvati druge simptome kao što su napadi, problemi sa kretanjem i senzorni problemi. Najčešći simptom tumora mozga kod odraslih je glavobolja koja često postaje sve češće i jača kako vreme prolazi. Bol od tumora koji pogađa kičmenu moždinu može se okarakterisati kao pečenje ili oštar bol. Može se desiti na određenoj lokaciji i može se širiti i na druge delove tela. Ovaj bol je vrlo jak i može postati konstantan kako vreme prolazi.

Rak pluća – Rak pluća je jedan od najčešćih karcinoma koji se razvija kod ljudi i od ovog raka umire najviše ljudi. Slično raku pankreasa, rak pluća ima malo simptoma u svojim ranim fazama. Zbog toga se mnogo puta ne dijagnostikuje sve do naprednijih faza. Kako rak pluća raste i širi se, može da izvrši pritisak na pluća i zid grudnog koša. To može da dovede do bolova u grudima koji se pogoršavaju kada čovek diše, kašlje ili se smeje. Pored toga, tumor može delimično ili potpuno blokirati neke disajne puteve što dovodi do nelagodnosti i može izazvati uznemirujuće simptome kao što su kratak dah i piskanje.

Autor: Snežana Milovanov